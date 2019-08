Lionel Messi sigue fuera, no estará en partido ante el Betis

BARCELONA

¡Sin Lionel Messi! Y sin Dembélé ni Luis Suárez. Sólo con Antoine Griezmann como delantero, el Barcelona recibirá al Betis este domingo en el Camp Nou con Valverde ocupado en confeccionar una alineación solvente en ataque con la que superar lo que se suponía una fiesta y alumbra como un examen de primera magnitud.

Ansu Fati, Abel Ruiz y Carles Pérez, además del portero Iñaki Peña que es fijo por la lesión de Neto, fueron los canteranos citados por el entrenador, que recuperó a Rafinha, baja el viernes por una gastroenteritis, en el entrenamiento previo al duelo frente al único equipo que la pasada temporada ganó en el Camp Nou, esperándose, atendiendo a la ausencia en el campo de Messi, con especial atención la relación de convocados que facilitase el técnico.

Y la alarma se confirmó coincidiendo con el final del partido del Real Madrid frente al Valladolid. El club azulgrana facilitó una convocatoria en la que faltó Leo… Y en la que entró el juvenil Ansu, futbolista de 16 años y llamado a convertirse en una de las sensaciones futuras del Barça.

El capitán, que se reintegró el miércoles por la tarde al trabajo de grupo, se ejercitó con aparente normalidad el viernes (el jueves la plantilla disfrutó de jornada de descanso) y todo hacía suponer que este sábado recibiría el alta médica para entrar en la convocatoria… Pero su ausencia en el entrenamiento confirmó el aviso que ya había trasladado Ernesto Valverde en la rueda de prensa.

“No vamos a forzar con él porque no queremos dar un paso atrás. No se cambiará el plan que tenemos con Leo… Hay que esperar al entrenamiento” desveló el entrenador ante los periodistas, sembrando una duda inesperada y que se confirmó pocos minutos después, cuando Messi no apareció por el campo de entrenamiento junto a sus compañeros por culpa de unas molestias.

Tres meses y medio después de su última aparición en el Camp Nou, el regreso del crack argentino se destacaba como la gran noticia del estreno liguero del campeón. Era, además, un retorno tan esperado como necesario atendiendo a la doble lesión de Luis Suárez y Dembélé en San Mamés el último viernes, quedando solamente Griezmann en plenitud de condiciones.

Fastidiado con las preguntas recurrentes de Neymar, “está en otro club y aunque sé que hay jugadores como él que en una ventana de fichajes levantan expectación, nosotros tenemos que preocuparnos más del Betis”, Valverde huyó igualmente de referirse a Dembélé y de su supuesto enfado con el francés porque “siempre se hace una bola con él… Ni tengo que comentar nada públicamente ni quiero hablar demasiado porque con él ya han ocurrido más cosas otros años…”.