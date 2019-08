Cristóbal Marte, El Gran Gestor

Héctor J. Cruz

Es impresionante cómo sigue pasando el tiempo y el equipo nacional de voleibol femenino se mantiene firme a nivel mundial, digamos entre los primeros 12. A cada rato participa en un evento mundialista frente a los mejores del mundo y, contrario a otros países (como Cuba) el conjunto dominicano ha mejorado. Así lo dice su reciente actuación en la Liga de Naciones, y posteriormente en los Juegos Panamericanos. Dicen que estos juegos continentales no son un gran parámetro pues las naciones más fuertes no envíen sus equipos A, pero como quiera es válido. No se olvide que las llamadas Reinas del Caribe tienen 5 medallas de oro seguidas en los otros juegos, los Centroamericanos y del Caribe. Son las campeonas desde El Salvador, 2002.

Ese programa del volibol femenino tiene los niveles de cualquier academia del deporte profesional, comparable a lo que se hace en fútbol y en las Grandes Ligas. Dice Cristóbal Marte, su gestor desde los años 90’, que en estos momentos en el programa tienen aglutinadas más de 500 jóvenes, y eso es mucho. Ahí está asegurado el presente , el futuro y un poco más allá.

En ese proyecto hay personal administrativo y muchos entrenadores.”Antes, nosotros íbamos a los pueblos a buscar las jóvenes, Pero ahora vienen hasta nosotros, tenemos chicas desde los 8 años y el cupo está en el límite” me dijo Cristóbal el pasado domingo en conversación en La Semana Deportiva.

Por eso me encantó la idea del señor Marte expresada en Listin Diario de que se propone formar una Fundación, a fin de que la organización se proyecte a largo plazo. Actualmente, Cristóbal tiene 67 años de edad, pero su iniciativa es válida. Eso debe ser manejado de esa forma pues inclusive alguien debe darle más soporte económico. Según el reporte del 2018, que está entregando ahora, el Proyecto gastó 44 millones, y de esa suma 27 millones fueron aportados por un grupo de empresas de las cúales Cristóbal forma parte.

Le pregunté si pudiera llegar a presidente de la Federación Internacional de volibol y me dijo que tal vez se lance en 2024 (actualmente es vicepresidente).. Y si pudiera ser presiidente del COD, y dice que no se inclina pues no quiere bregar con las federaciones.

Ya Cristóbal es inmortal del deporte dominicano, y eso está bien. Yo lo felicito por sus grandes logros y ojalá que esa fundación se concrete. (Lea más en listindiario.com).

DE INTERES: Ahora está el caso de que la MLB decidiría que ningún pelotero de su sistema participe en el beisbol de Venezuela este próximo invierno. Eso es una locura,y el caso se agravaría si esa suspensión alude a los propios peloteros venezolanos de todos los circuítos, es decir que les prohíban actuar en su propio país..¿Será posible?. ..Estos son los efectos de los líos políticos entre Estados Unidos y Venezuela, etc… El joven Jonathan Fernández, lanzador, hace ruido por su debut el pasado miércoles con los Vigilantes de Texas. Es hijo del antiguo lanzador Fernando Hernández,..-. Jonathan trabajó 2.1 frente a los Angelinos , le dieron 1 hit, 2 bases y un ponchado…. El Licey licenció a varios jugadores, y los más conocidos son los lanzadores Atahualpa Severino, Yohan Flandes y Maikel Cleto..También las Estrellas habrían hecho lo mismo ayer, y están haciendo hueco (en la nómina y en roster) con miras al próximo draft invernal, que viene por ahí…Erick Aybar viene actúando en el beisbol de México y llama la atención pues se trata de un jugador que ganó buen dinero en México. Aybar, de 35 años,jugó en el período 2006-2017 para los Angelinos, Atlanta,Detroit y San Diego.-..En total acumuló salarios por US$47 millones, y en sus últimas cuatro campañas ganó 8 millones en cada una..Imagino que seguirá en beisbol por pasión y amor al juego…Pedro Báez, relevista dominicano de los Dodgers, tiene suerte con frecuencia. Así lo dice su record de 7-2 y 3.44 de efectividad, esto significa que a cada rato se le pega una victoria…El receptor Francisco Mejía, dominicano de San Diego, se ha ganado la confianza del manager y ha tomado casi 200 turnos.Su promedio está en .272 con 8 jonrones y 19 empujadas..En tiempos cercanos podría ser regular allí o en otro club… Bryce Harper, la estrella de Filadelfia que gana US$330 millones por diez años, viene cumpliendo bien. Tiene 27 cuadrangulares y 92 remolcadas, y va a superar fácilmente lo hecho en 2018 cuando disparó 34 con 100 impulsadas para los Nacionales de Washington…Pudiera quedarse corto en jonrones, pero en el otro renglón pasará sin problemas….El panameño Rubén Tejada fue dejado libre ayer por los Mets de Nueva York , y el venezolano Francisco Cervelli por los Piratas de Pittsburgh.. Dizque va directo para los Bravos de Atlanta..El zurdo Adalberto Mejía aceptó irse a triple A de los Angelinos…