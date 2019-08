7mo. Torneo BM Cargo: la fiesta del golf

Félix Olivo

Santo Domingo, RD

A siete años de sus inicios, el Torneo BM Cargo ha ido en franco crecimiento y madurez, y arribando a la edición 2019 los golfistas disfrutaron, no solo de un gran torneo de golf, sino de una fiesta que inició el jueves y culminó el sábado, en la que la diversión, la camaradería y la amistad fue la real protagonista. En el evento, (catalogado como extraordinario por los participantes), la pareja formada por José Victoriano y Giovanni Pérez fueron los mejores jugadores de la jornada con score de 65 golpes gross, para coronarse como campeones absolutos del torneo en el que participaron 352 jugadores. El mejor neto overall lo ganaron Antonio Benítez y Pedro Góico (55). Con su triunfo, ambas parejas se ganaron un viaje a Miami con vuelo, hotel, carro rentado y tres rondas de juego (incluyendo el Blue Monster). El torneo se jugó en formato Shamble con el 80% del hándicap en el único campo sede de un evento del PGA Tour del país, el Corales Golf Course.

Ramses Atallah, Presidente de BM Cargo, tuvo a cargo las palabras centrales del evento de premiación. “Parece increíble que celebremos siete años de torneo. Nuestro agradecimiento eterno a nuestros clientes, patrocinadores, jugadores y colaboradores por su apoyo y soporte, y también al extraordinario equipo de BM Cargo y de logística del torneo. Este año donamos RD$1,304,000.00 a la Fundación Operación Sonrisa, la cual tiene la gran misión de operar niños con labio leporino y paladar hendido. Dios les continúe bendiciendo y nos vemos en 2020”, expresó Atallah.

Nuevamente, el torneo se caracteriza, no solo por la competencia, sino por las amenidades colaterales, este año arrancando el jueves con la participación de Sergio Vargas en concierto. El viernes fue la “Experiencia de Damas”, un pasadía realizado en una villa privada en la que las invitadas celebraron a todo lujo, en una gran actividad organizada por el afamado estilista Reading Pantaleón. La fiesta bailable del viernes tuvo el toque del Galán del Merengue, Eddy Herrera, y la participación de los TanqueTan. El evento cerró el sábado con la fiesta-cena de premiación en el Gran Salón del Blue Mall Punta Cana amenizada por Chiquito Team Band, una extraordinaria hora loca, DJ, y cerró con Héctor Acosta -El Torito-. También hubo un “fitting” por parte de la marca TaylorMade, exclusivo para los juagdores del torneo. Como invitados especiales participaron en todos los eventos Toni Costa y Adamari López. Las actividades contaron con la animación de Irving Alberti, Juan Carlos Pichardo y Felix Olivo.

A continuación, los ganadores:

MEJOR SCORE GROSS OVERALL: José Victoriano y Giovanni Pérez (65)

MEJOR SCORE NETO OVERALL: Pedro Góico y Antonio Benítez (55).

CATEGORIA A: 1ro., Roger Alba - Franklin Frías (61), 2do., Roberto Castillo - John Padilla (64)*, 3ro., Enrique Rodríguez - Kevin Rodríguez (64)*, 4to., Andrés Marranzini - Michael Cruz (65)*, y 5to., Daniel Dalet - Fernando Rodríguez (65)*. CATEGORIA B: 1ro., Eric Lembcke - Luis Miguel Lopez (61)*, 2do., Albert Troncoso - Pablo Hugo De Los Santos (61)*, 3ro., Gabriel Rodríguez - Luis Carlo Rodríguez (62)*, 4to., Andrés Pacheco - Agustín Morillo (62)*, y 5to., Ramón Cruz - Marco Henríquez (63). CATEGORIA C: 1ro., Gustavo Matos - Rommel Pepén (59)*, 2do., Roberto Serrano - Antonio Rodríguez (59)*, 3ro., Ernesto Mejía - Joan González (60)*, 4to., Federico Llaverías - Joan Martínez (61), y 5to., Luis Miniño - Miguel Tavárez (62)*. (*) Desempate por tarjetas

PREMIOS ESPECIALES: Hubo premios de drives mas largos y acercamientos a banderas por cada día de juego. Los drives más largos los ganaron Fernando Luis Rodríguez (jueves), Oscar Arocha (viernes), y George Riley (sábado), obteniendo como premio un Driver TaylorMade M6. Por las damas, Franchesca Páez ganó un reloj Garmin GPS. Los acercamientos a bandera en los hoyos 2, 9, 11 y 17 por día, quedaron así: JUEVES: Fred Reyes, Marcel Olivares, René LeCaplain y Andrés Marranzini. VIERNES: Johnny Morales, Héctor Bruguera, Antonio Benítez y Cesar Castro. SABADO: Joan González, José Victoriano, José Ricardo Pérez y Joel Lizardo. Todos ganaron relojes GPS televisores, lentes bluetooth y range finders. El torneo tuvo cuatro hoyos en uno por día patrocinados por Toyota, Lexus, Club Car, Blindatech, y un millón de pesos gracias a BANESCO. Este último premio sería donado por el jugador que realizara el hoyo en uno como aporte a la Fundación Operación Sonrisa. Lamentablemente nadie acertó la copa en los tres días de juego.

Sobre BM Cargo: La empresa tiene 24 años ofreciendo servicios de logística de transporte de mercancía a nivel mundial. Actualmente cuenta con sucursales en toda la geografía nacional e internacional y varias en Centro América, con su centro de operaciones en Miami.