CUQUI CÓRDOVA

Este año se han marchado varios deportistas hacia lo infinito, el primero pude haber sido yo, pues me enfermé el 24-12-2018 y todavía tengo ráfagas de aquella endiablada neumonía que me ha sofocado todo el año. Espero desprenderme de ella lo antes posible, pues ya he podido aumentar varias libras de las 50 que perdí.

El amigo Presidente de los Tigres del Licey ha sido el último en caer, José Manuel Fernández, se nos fue y ya no volverá más, esperamos lo reciban bien y lo traten bien. Nuestras condolencias a Mercedes Elmúdesi y sus hijos Lourdes, José Antonio y Miguel Ángel Fernández. Ojalá que haya un descanso y que tengamos buen béisbol en invierno.

Reciban estos amigos nuestro pésame, le recordaremos y que Dios se ocupe de su ser querido. El mundo sigue su agitado curso, pero nosotros continuaremos al borde del béisbol dominicano, disfrutando de sus encantos y esperando gane el mejor. Adiós José Manuel.