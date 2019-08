Héctor J. Cruz

Es cierto que la pista está caliente en República Dominicana. Los acontecimientos de ayer revolucionaron el ambiente, y se puso más picante al citarse los nombres de los ex peloteros Octavio Dotel y Luis Castillo. (Desde luego, lo que procede es esperar los acontecimientos, no apresurar juicios y estar atentos a ver en qué termina ese complicado problema).

Mientras esa bola rueda, miremos hoy cómo andan las posiciones de la Liga Nacional y las disputas pendientes entre los equipos. Tan solo los Dodgers de Los angeles, en el Oeste , tienen prácticamente asegurado su puesto de líder, pero hay tres posiciones indefinidas.

DIVISION ESTE: Los Bravos de Atlanta tienen una aparente situación cómoda con ventaja de 5 juegos sobre los Nacionales de Washington. Hasta anoche, su marca de 74-52 los pinta como un equipo estable todo el año, y podrían defender bien su primer lugar. Los Mets, en tercer lugar, están muy lejos a 9 juegos.

DIVISION CENTRAL: Los equipos de ese grupo empezaron “juntos” y siguen ahí: San Luis , Cachorros y Milwaukee. Los Cardenales parecía que no tendrían buen año, y no han tenido una campaña excepcional (solo 66-57), pero se aprovechan de que nadie se ha despegado y pelean el primer lugar. Los tres, además, tienen chance de clasificar vía wild card.

DIVISION OESTE: Los Dodgers siguen arriba con 82-44, y sostienen la mayor ventaja de las Grandes Ligas con 18.5 juegos sobre el segundo lugar, Gigantes de San Francisco. Los Dodgers, con Dave Roberts de manager, han estado presentes en las dos últimas series mundiales, ambas derrotas vs. Houston y Boston. Ellos aspiran regresar y apelan al refrán aquel de que “a la tercera será la vencida”.

Variados líos en la Nacional

Los Nacionales están de primero con ventaja de 2 juegos sobre el segundo lugar, que ocupan los Cubs. Pero ahí tambien están metidos con oportunidades Mets, Filadelfia y Milwaukee. Son 6 equipos para 2 puestos.

DE LAS AGUILAS: Ayer tuvo lugar la reunión de Lidom y las Aguilas, en Santiago. No hubo información oficial a la prensa, no hubo comunicado pues el asunto se está manejando con hermetismo, a ver si encuentran arreglo. El único autorizado para hablar en Vitelio, pero éste está super odioso: no teléfono no responde mensajes..Claro, lo PROFESIONAL es que informen lo que sucede pues se trata de un tema de interés público. ¿O no?.

DE INTERES: En movimientos de Grandes Ligas, los Angelinos dejaron libre nuevamente al lanzador dominicano Adalberto Mejía, y creo que es la cuarta vez que lo cancelan. ¿Cuarta vez? Es correcto.. Primero lo hicieron Mellizos de Minnesota, lo reclamaron los Angelinos para después ponerlo en asignación, fue reclamado por San Luis, que hizo lo mismo, y Los Angelinos volvieron a tomarlo ..Ayer le dieron para fuera y el zurdo ha pasado un año “para olvidar”. En sus actuaciones de la temporada, Mejía ha tenido 0-2 y 8.06 de efectividad en 24 apariciones. Ha lanzado 25 innings… ¿Alguien lo acogerá de nuevo?... Los Atléticos de Oakland pusieron al mexicano Marco Estrada para asignación..Solo trabajó en 5 partidos con 0-2 y 6.85…. Domingo Santana va a lista de inactivos por Seattle con inflamación en el codo derecho. Santana tiene 21 jonrones y 69 empujadas… También está inactivo Nomar Mazara, de Texas Rangers… Los Yanquis le dieron pacto de liga menor al relevista Trevor Rosenthal, a ver si lo necesitan más adelante…Toronto llamó de triple A al infielder dominicano Richard Ureña….Mike Trout tiene 42 jonrones y se dirige a una temporada de 50….. En 2015 Trout pegó 41 y el año pasado 39..Es un “Monstruo” el tipo….La muerte de Frank Prats ha sido una extraordinaria manifestación de duelo..Estuve bastante tiempo en la funeraria ayer, y la comunidad deportiva fue a dar su solidaridad a la familia, a su esposa Bettina y sus hijos Alex y Laura Amelia…. Sus restos serán sepultados este miércoles a las 11 a.M. en el cementerio Puerta del Cielo….También comparti con Roosevelt Comarazamy en el velatorio de su hermano mayor Francisco, quien falleció a los 89 años de edad…Leyes de la vida..