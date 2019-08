¿Dónde está el excampeón Jonathan Guzmán?

Yoel Adames F.

blog.listindiario.com

Mostró mucho talento dentro del ring e incluso debió de ser un campeón con mejor suerte luego de llegar invicto al trono con todas sus victorias por nocaut. Jonathan Guzmán fue un titular atípico aunque con algunas coincidencias negativas con los demás. Efímero, perdió en la primera defensa, muy pronto olvidado y sin dineroÖ con una carrera que se acabó apenas iniciando.

Este joven nacido en Boca Chica estremeció a los amantes del boxeo destrozando al japonés Shingo Wake el 20 de julio en 2016 en Osaka, Japón. Se coronó en 11 asaltos espectaculares, fue el leñador y Shingo, la madera cortada.

Lo extraño fue que en cinco meses, en Kioto, la ciudad colonial japonesa, entregó la faja supergallo de la FIB en otra feroz batalla, pero ante un rival increíble, invencible esa noche: Yukinori Oguni. Luego del dominicano, esa faja ha tenido cuatro dueños, hoy en poder de Daniel Román, de sangre mexicana, quien unificó con la AMB.

Pero ¿y Jonathan? Luego de perder la corona en diciembre de 2016, solo ha peleado una vez, en Oklahoma, Estados Unidos, ante Roberto Castaneda, ganando a los puntos, el 16 de noviembre de 2018. Su marca es de 23-1 ¡con 22 victorias por nocaut! ¿Qué pasó con Jonathan? ¿Dónde se ha metido?.

YOEL ROMERO: Muchos de los que disfrutaron el pleito de MMA del sábado entre Paulo Costa y Yoel Romero, podrían tener diferentes opiniones sobre quién ganó. A pesar de lo extenso que lucen cada uno de los cincos minutos de un round, no es lo mismo de cómo inicia todo y cómo termina; tampoco no es igual el dominio que el daño que se ocasiona, son muchas vertientes las que pueden definir el ganador del un combate.

El sábado en Anahaim, California, los fanáticos dieron la mejor respuesta con un tórrido abucheo a la decisión que dejó a Costa como ganador ante Romero en pleito de peso medio. Muchos dirán que el cubano estuvo aquí y compartió con la comunidad, con las autoridades, con la prensaÖ y yo me inclino al criterio de que la UFC no debe discriminar a los latinos; Yoel es una estrella en cualquier escenario y si le daban un minuto más, Costa estuviera en el hospital. No importa el circuito, Romero será campeón en la UFC u otro organismo, si mantiene su disciplina y su sueño de ser rey.