La evolución de las posiciones

El 29 de septiembre próximo finaliza el calendario de la serie regular en Grandes Ligas, lo que significa que restan casi 40 días de diaria acción. Como ha sucedido en los últimos 20 años , desde que se instauró el sistema de 6 divisiones. Cuando se entra al último mes hay varios equipos que tienen segura su División, pero en otros se arman tremendos líos, incluyendo el wild card. Echemos un vistazo a esas situaciones, proyectándolas para las próximas semanas.

LIGA AMERICANA. En el grupo Este, los Yanquis se han mantenido firmes y hoy presentan un hermoso record de 83-43, sorprendiendo a todos debido a que nunca han tenido su escuadra completa. Al contrario, allí se ha lesionado todo el mundo (excepto el antesalista Gio Urshela, que se puso los zapatos de Miguel Andújar, y Gleyber Torres, que se puso el bate de Giancarlo Stanton y, por qué no decirlo, de Aaron Judge). Pero, el club tuvo la suerte de contar con D.J. LeMahieu, un agente libre procedente de Colorado y quien firmó por dos años y ha sido su MVP de todo el año. Los Yanquis deberán ganar 100 partidos y su primer lugar, pasando a postemporada con suma facilidad. Boston se quedó atrás, con 67-59, está a 16 juegos del primer lugar, y en el wild card forma parte de un grupo que involucra a Cleveland, Tampa está al frente del segundo lugar, a juego y medio de Oakland. Luego viene Boston a 6.5 juegos, y todo luce indicar que se quedarán fuera del play off. Los Medias Rojas son los campeones del año pasado. (Los números son antes de la actividad del lunes).

En la parte Central solo hay lucha entre Minnesota y Cleveland. Los Mellizos con 76-48 tienen ventaja de 2 y medio sobre Cleveland (74-51), pero cualquiera de ellos podría optar también por un puesto en play off, aunque ninguno está seguro. Debido a la cercanía de Tampa y Oakland, estos dos pudieran colarse a wild card.

Y en el Oeste Houston, con 79-46, tiene ventaja de 7 y medio sobre Oakland, y es difícil que se caigan, ahora mucho menos luego de la adición de Zack Greinke a su cuerpo monticular. Mañana vemos la Liga Nacional, pues ah í la piña está bastante agria.

CONDOLENCIAS. Falleció anoche Franchie Prats, luego de una ferrea batalla de varios años contra cáncer de colon. Eso da mucha pena, pues él paseó su alegría y su determinación por todo su entorno , su comunidad deportiva , amigos y familia … Franchie fue inmortalizado en el deporte dominicano en 2002… Apenas la semana pasada falleció Chicho Sibilio, otro grande del baloncesto dominicano, quien fue llevado al Pabellón de la Fama el año siguiente, 2003…También envío condolencias al colega Roosevelt Comarazamy,por el fallecimiento de su hermano mayor Francisco ocurrido ayer…. Me luce correcto el incentivo que repartirá el gobierno dominicano de diez millones de pesos a los medallistas Panamericanos. Es un dinero moderado, pero importante, y por eso me luce atinado.. Bien hecho por el presidente Danilo Medina y su Ministro de Deportes Danilo Díaz… Felicitaciones también a Luisin Mejía, presidente del Comité Olímpico, quien tiene mucho protagonismo en estos afanes…Este martes tendrá lugar la segunda reunión del presidente de Lidom, Vitelio Mejía, con directivos y accionistas de las Aguilas cibaeñas. Contrario a lo sucedido la semana pasada, la de ahora será en Santiago..Reitero mi criterio de que ese juego “luce trancado”, pero tal vez Vitelio haga el “milagro cibaeño”… Le recomiendo , sin embargo, que aparte del Dr. Adriano Valdez, en los intercambios participen también los tres principales dueños del equipo: Juanchy Sánchez, Fabio Augusto Jorge y Kilvio Hernández..Si estos tres no están presentes es difícil una solución… El relevista Wirfin Obispo está dominando la liga mexicana, tiene 27 salvados y 2.48 de efectividad actuando para los Sultanes de Monterrey… En México también actúan nombres conocidos como Yamaico Navaro, Jumbo Díaz, Cesar Valdez, Junior Lake, entre otros….Les dejo con este twitter del amigo Ellis Pérez: Ellis Pérez: “Ultimamente estoy recibiendo muchos reconocimientos. Me estoy poniendo chivo. Se habrán olido algo?. Cuidao!!