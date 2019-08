Carolina Cruz de Martínez

carolinacruzdemartinez@yahoo.com

La vida en si no es complicada si se comprende desde un punto de vista fundamental. Fuimos creados bajo un diseño divino, y el mismo tiene sus características, elementos, cualidades, y dirección de cómo debe ser llevado a cabo. En otras palabras, cada quien viene con su libreto, nuestra responsabilidad es entenderlo y seguirlo.

Quienes complicamos la cosa somos nosotros por querer inventar la Coca Cola cuando no nos compete hacerlo. Muchas veces nuestra razón de ser se ve frustrada por querer imponerle algo al diseño cuando era mejor dejarse llevar y no embromar.

La razón de ser de un atleta no es su carrera profesional. Dentro del libreto ese es un episodio a completar pero la película no acaba ahí. Así como hay series que contienen 12, 50 o 75 capítulos, así mismo nuestra vida está dividida en temporadas. Si solo nos quedamos en uno o dos episodios de todos los que nos toca por vivir, habrá mucho que perderemos de disfrutar y experimentar.

El deportista profesional peca mucho de circunscribir su vida a la razón de ser deportista y desconoce otras áreas de su vida que son igual o más valiosas y significativas. Especialmente hoy en día donde la carrera por lo material ha trastornado tanto la razón de ser de un prospecto, hay está noción de que si tú no firmas o no te estableces en grandes ligas, tú eres una porquería o no sirves para más nada en esta vida. Esto es una vil mentira y hay que llamarla como tal para que un joven de menos de 20 años no sea un adulto frustrado de por vida.

La razón de ser de un atleta no es que juegue o trabaje en un deporte profesional. La vida tiene otros componentes listos en el libreto y solo hay que dedicarse a conocerlo. La razón de ser de nuestra vida está en el Creador de la misma quien pensó bien de nosotros desde antes de la creación de todo talento deportivo y atlético.

No es sabio para el atleta pensar que si no juega el deporte profesional su vida terminó así como termina una serie de televisión. Las temporadas en nuestra vida no tienen fecha de caducidad si sabemos conectar al Libretista por excelencia.

Eclesiastés 12:1

Hasta la próxima.