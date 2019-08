Las Aguilas en el fogón

Héctor J. Cruz

Ayer recibí copia de una sentencia de algo que llaman Juzgado de Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial de Santiago, la cual desbloquea cuentas bancarias del equipo Aguilas Cibaeñas. En días recientes, un tribunal de la Cámara Civil de santo Domingo había ordenado dicho bloqueo, las Aguilas apelaron en su propio terreno y el resultado ha sido ese. Desconozco si el asunto es válido pues, en primera instancia, me pareció extraño que el equipo no haya emitido un comunicado al respecto, que no hayan hecho siquiera una bullita. Eso nunca está demás cuando las noticias son favorables.

Es bueno señalar que esto de bloquear cuentas bancarias es muy relevante para el caso de los equipos de la pelota dominicana. Por ejemplo las Aguilas que en estos momentos deben tener buenos montos en los bancos debido a que están en temporada de cobros y no tienen ahora mismo pago de nómina quincenal para los peloteros. Esos montos en bancos deben ser grandes, muchos millones, y eso acrecienta una medida de bloqueo.

Será el próximo martes cuando continúe el intento de Vitelio Mejía, presidente de Lidom, de conciliar los líos de las Aguilas. El presidente de la liga ha dicho que si hay necesidad nombraría un administrador temporal, pero está haciendo el esfuerzo de que las partes se entiendan.. Yo le sugiero que, si fuese imprescindible, podría nombrar ese administrador (neutro), o un Triunvirato del cual formen parte un persona de la Comercializadora (la compañía del señor Felix García), una de la actual directiva, y otro del grupo de Juanchy Sánchez. Así, pudiera manejar las finanzas y operatividad del club para el próximo torneo, y preparar el terreno para un llamado a elecciones el próximo mes de junio.

Esta idea pudiera parecer poco práctica, pero pudiera ser también una vía de solución.

Hasta la gente del PLD se está entendiendo, al menos eso luce públicamente, y tiene elecciones fijadas para el 6 de octubre, inclusive abiertas, en las cuales pueden votar los militantes y el pueblo en general (que no sean del PRM, que tiene elecciones cerradas ese mismo día).

Entonces, si los políticos pueden buscar soluciones, por qué no los deportistas? Da la impresión de que los cibaeños son más “cacoduro” que cualquiera, y mantienen su juego trancado.

DE INTERES: José Ramírez pegó ayer el primer grand slam de su carrera, en una pela dada por los Indios de Cleveland a los Yanquis, en Nueva York.. Más tarde disparó otro y suma 19 en la campaña, en una extraordinaria reacción de los últimos 45 días..En la primera mitad, José tuvo números de .218-7-35, y en la segunda mitad .313-10-32…En los últimos 28 días batea para .291 con 8 jonrones, 24 empujadas..El ha sido clave para el repunte de Cleveland en la División Central Liga Americana….El venezolano Miguel Cabrera disparó su noveno jonrón del año y 474 de por vida, pasándole al boricua Carlos Delgado en el puesto 33 . Tiene por delante a Stan Musial y Willie Stargell, ambos con 475… Los Gigantes de San Francisco subieron ayer al lanzador zurdo Fernando Abad, quien estaba en triple A y lanzó por última vez en las mayores en 2017 con Boston. Abad, de 34 años, actuó en las mayores entre 2010-17 para Houston, Washington, Oakland y Medias Rojas. Su record de por vida es malo, 8 ganados, 27 perdidos, y 3.30 de efectividad..Siendo relevista, es raro que haya perdido tantos juegos…Este año ha lanzado en doble A y triple A, y su marca está en 3-3 y 2.70, con 55 ponches en 50 entradas…. Cody Bellinger llegó a 40 jonrones, en la derrota de los Dodgers 7-11 vs. Miami….Luis Rojas vuelve a dirigir y ha sido designado manager del equipo dominicano del Premier 12, evento mundialista en noviembre en varias sedes… También fue nombrado Pedro López como coach, anunció el gerente general José Gómez..Todo se queda en gente del Escogido, y eso marca un “desequilibrio”..Deberían poner de los otros clubes…Esta tarde, desde las 2, sale el desfile de los medallistas Panamericanos, desde el Centro Olímpico… El Ministro Danilo Díaz celebra, además, los 7 años del Gobierno de Danilo Díaz, y resalta que en este período el deporte dominicano ha crecido mucho. Y yo le creo…. Dice un reporte que el deporte de México tuvo mucho éxito en Lima porque había una alta presencia de atletas formados en universidades de Estados Unidos… Eso es obvio y muy favorable.