La especial y limpia alegría que arroja el deporte al pueblo

La sociedad tiene múltiple vía de divertirse, de disfrutar y de alguna manera ser feliz aun sea por minutos, en ocasiones, por escasos segundos. La felicidad es un remedio tan divino que cura todas las enfermedades, incluyendo la peor, la falta de identidad nacional, amar a su país.

Hay quienes a diario vivimos negando y maltratando nuestras raíces y preferiríamos haber nacido en otra tierra... Sin embargo, una vez más el deporte, estos originales protagonistas de nuestra patria supieron remover las fibras más sensibles de nuestro pueblo.

Muchachos de nuestros barrios, esos mismos, los paupérrimos volvieron a hacerlo en Lima, Perú... impusieron récords, derribaron sus barreras mentales de que no podían, derrumbando a antiguos verdugos, derrotando a campeones olímpicos y aun siendo víctima de la fullería y el despojo descarado, hicieron sonar el Himno Nacional diez veces, una buena cantidad para aprendérselo, al menos recordarlo, y acá, dejarnos boquiabiertos y con la piel de gallina, gracias por poner en su puesto a los que a veces no quieren ser dominicanos, gracias a todos los que estuvieron delante y detrás de las 40 medallas en Lima; a los entrenadores que forjaron en lo físico y en lo estratégico esa conquista; yo seguiré creyendo en eso, en la fuerza indetenible de los sueños.

EL ORO PANAM: Conseguir diez medallas de oro en Juegos Panamericanos, en el 2019, fue lo que 19 países no pudieron lograr y lo que los dominicanos pueden lucir hoy quedando en el No.10 del medallero. Países como Venezuela, Puerto Rico, Jamaica, el Salvador y Guatemala, no pudieron; e incluso, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Cosa Rica, apenas consiguieron una chata de oro... y Panamá, Honduras, Barbados, Nicaragua, Aruba y Bahamas no lograron medallas de oro y, menos de 5 en total. ¿Por qué no sentirnos orgullosos de ser dominicanos?.

Mientras muchos hacen llorar y sufrir al pueblo con sus actitudes y malas acciones, los deportistas, especialmente los olímpicos, nos dan ese privilegio de darnos esa alegría limpia, que emana de su propia humildad y la cual, sin pase de factura, debe ser recompensada para estimular su ejemplo.