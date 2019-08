Aquino y sus vuelacercas hacen recordar a Eric Davis

Mark Sheldon/MLB

En los primeros tres turnos al bate de Aristides Aquino contra los Cachorros el sábado, el dominicano efectivamente lo castigó.

Aquino conectó tres jonrones en las primeras cuatro entradas, y los Rojos batearon seis durante una victoria 10-1 en Great American Ball Park.

Aquino conectó cuadrangular en tres entradas consecutivas, empatando un récord en las Grandes Ligas, e igualó la marca del campocorto de los Rockies Trevor Story con siete jonrones en sus primeros 10 juegos con los Rojos. Es el segundo jugador en la historia con un juego de tres jonrones en sus primeros 10 juegos de grandes ligas, uniéndose a Bobby Estalella de los Filis en 1997.

Piropos de Maddon

“¿Es él o es Eric Davis? No lo sé. ¿Verdad? Es el mismo número [44]”, dijo el manager de los Cachorros Joe Maddon. “[Davis] solía hacer ese tipo de cosas. Bastante impresionante. Bastante impresionante . Denle crédito. Quiero decir, no se perdió nada. No se ha perdido nada en toda esta serie “.

De hecho, Davis y Aquino son los únicos novatos de los Rojos en cuadrangular en cuatro juegos consecutivos. Davis lo hizo del 3 al 6 de septiembre de 1984.

“No solo está bateando jonrones, sino que lo está haciendo en juegos realmente significativos”, dijo el manager de los Rojos, David Bell. “Estos juegos son muy importantes para nosotros como equipo, y él está pasando así”.

Aquino lo hizo el mismo día en que el novato de los Astros, Yordan Álvarez, también conectó tres jonrones , por lo que es la primera vez en la historia de las Grandes Ligas que dos novatos golpean tres jonrones el mismo día. Los ganadores de cinco de sus últimos seis juegos y 12 de 18, los Rojos de cuarto lugar (56-59) siguen a los Cachorros de primer lugar por seis juegos en la Liga Nacional Central y están a 4 1/2 juegos en el comodín de la Liga Nacional. raza.

El rendimiento de pitcheo del abridor de los Rojos, Sonny Gray , no debe pasarse por alto. Gray permitió dos hits y cuatro bases por bolas mientras ponchó a siete en seis entradas sin anotaciones. No tuvo un hit de los Cachorros en su línea durante las primeras cuatro entradas, y corrió su racha sin anotaciones a 13 entradas, empatando su temporada más alta. Mejoró a 7-6 con una efectividad de 3.10 en 23 aperturas. Gray también condujo un par de carreras en un sencillo para coronar un tercero de cuatro carreras.

Liderando la segunda entrada contra el abridor Kyle Hendricks, Aquino sacó a un receptor de primer lanzamiento en la esquina del jardín izquierdo para su primer jonrón. Según Statcast, Aquino no era el tiro a la luna habitual que a menudo golpea. La velocidad de salida fue de 87.6 mph, y la pelota viajó 344 pies proyectados. La unidad tenía un promedio de bateo esperado de .080.

En la siguiente entrada con dos outs en otro sumidero de primer lanzamiento, Aquino conectó su sexto jonrón, también al jardín izquierdo. Se desencadenó un rally de seis hits consecutivos durante la entrada de cuatro carreras frente a Hendricks, quien fue eliminado del juego luego de un doble de Jesse Winker.

El nuevo lanzador, Dillon Maples, no le fue mejor en la cuarta entrada. Dos bateadores después de que Eugenio Suárez bateó un jonrón inicial, Aquino volvió a profundizar. Esta vez, fue un disparo de monstruo que atravesó el bullpen de los visitantes en el jardín izquierdo-central para convertirlo en un juego de 9-0.

Statcast proyectó la distancia del cuadrangular a 452 pies.

SEPA MÁS

Inician las comparaciones

Comparan con Davis

Apenas ha actuado en unos pocos partidos y con el poderío que ha mostrado con la estaca hace recordar a Eric Davis, el gran jonronero que brilló con esta franquicia en la década de los 90´s, principalmente con sus batazos descomunales.

Gennett tiene récord

El récord del equipo es de cuatro jonrones en un juego, establecido por Scooter Gennett contra los Cardenales el 6 de junio de 2017. Eso también empató en el récord de las Grandes Ligas.

28 H4 en Triple A

Viene de disparar la friolera de 28 jonrones en su accionar en Triple A. Aquino también es el primer novato en la historia de las Grandes Ligas que bateó tres jonrones en las primeras cuatro entradas de un encuentro.