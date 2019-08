Carolina Cruz de Martínez

carolinacruzdemartinez@yahoo.com

La vida de un atleta no consiste en los dones y talentos que posee sino en cómo los administra. Una cosa es ser talentoso por naturaleza, lo cual todos lo somos, y otra cosa es saber identificarlo, valorarlo y respetarlo. El atleta pocas veces entiende que la mayor riqueza que posee es el mismo, y muchas veces está buscando afuera lo que ya tiene dentro.

Los atletas son como minas que hay que saberlas identificar, cavar y trabajar. Las minas están localizadas en ubicaciones remotas o difíciles porque son tesoros escasos que no todo el mundo puede descubrir porque no todo el mundo tiene la pericia o herramientas para trabajarlas. Igual los atletas son esas riquezas que hay que tener pericia y manejo, empezando por ellos.

Cuando uno no sabe quién es incurre en el riesgo de esperar que alguien más te venga a identificar. A identificar tu valor, tu peso, tu cálculo para luego extraértelo o vivir de el, lo cual es un error. Cuando el atleta comprende quién es y lo responsable que tiene que ser con si mismo no permitirá que nadie lo venga a explotar. El deportista tiene que explotar la propia mina que es para luego poder administrar lo que vaya descubriendo en su andar. Hay tantas riquezas en el ser humano que no consiste en bienes, materia, dinero ni papeleta que lo último que necesitaría sería la moneda.

Los atletas profesionales no son minas porque se hagan de fortuna, de poder, de fama o de admiración. Los atletas profesionales son minas porque Dios Padre los creó igual que todo el mundo con un sinnúmero de riquezas y dentro de ellas está la habilidad deportiva. Pero, aparte de eso está la riqueza de ser padres, madres, hijos, hijas, hermanos, sobrinos, emprendedores, exhortadores, administradores, mentores y muchos otros atributos que son muchas veces mayores que el talento deportivo.

Los atletas no valen por sus numeritos sino porque son creación e hijos De Dios. Lo demás es secundario.

“Tuyos, oh SEóOR, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh SEóOR, y este es tu reino...” 1 Crónicas 29: