Pitchers sobresalientes, regresa Noesí a MLB

Albricias: Héctor Noesí , lanzador derecho, está de regreso a las Grandes Ligas. No lanzaba arriba desde el 2015 cuando pertenecía a los Medias Blancas de Chicago, pero continuó en las menores y en estos tiempos pertenece a los Marlins de Miami, que lo subieron ayer. Noesí no es joven en edad de pelotero (32 años), y su ingreso al beisbol profesional se produjo en 2006, es decir que tiene casi 15 años en su carrera. Ese año con White Sox tuvo 0-4 y 6.89 de efectividad, pero las cosas han mejorado para él. Venía jugando con New Orleans, triple A, y presentaba record de 11-4 con 3.82.. Aquí pertenece al Licey, y de seguro hay alegría por esos predios.

LUIS CASTILLO: Sigue lanzando en forma estable e impresionante para los Rojos de Cincinnati. El lunes llevó al equipo a victoria de 7-4 sobre los Angelinos, lanzó 7 entradas de 3 hits , 2 carreras y 13 ponches, en una superba actuación. ¿Quién es este muchacho?. Tiene apenas 23 años, y está mostrando sus cualidades desde el 2017 cuando tuvo marca de 3-7 y 3.12… Trabajó mucho en 2018 y terminó con 10-12 y 4.30, y este año ha subido a las nubes con 11-4 y 2.63…Lo bueno suyo es que sus proporciones son excelentes: ha permitido 6 hits por cada 9 innings y 10.8 ponches (137 entradas, 91 hits, 164 ponches)... Su salario es “impresionante”: apenas US$558 mil dólares pues el equipo continúa pagándole el mínimo. A partir del próximo año podría ir a arbitraje, si es que ya ha completado tres temporadas en roster. Castillo promedia 5.9 innings por apertura.

DOMINGO GERMAN: Otro relevante es Domingo Germán, el derecho de los Yanquis, quien ganó su última presentación ante Boston. Germán es un poquito más veterano, tiene 27 años de edad, y está en beisbol desde el 2019 cuando debutó en las menores. Con los Yanquis inició en 2017 y ha sido ésta su primera campaña de tiempo completo debido, entre otros factores, a la lesión de Luis Severino. Su marca es excelente, 14-2 y 3.98, en 104 innings 89 hits, 114 ponchados, y ha permitido 21 jonrones, que no es un escándalo. Por cada 9 entradas ha permitido 7.7 hits y 9.9 ponches, que es bueno. Promedia, además, 5.7 innings por cada apertura, que es decente para estos tiempos.

DE INTERES: Retorna la chercha del “Players Weekend” en Grandes Ligas, será los días 23-24 y 25, y permitirá una serie de actividades para alegrar a los jugadores. Eso incluye la colocación de apodos en la espalda de cada jugador…. Robinson Canó tiene un desgarre muscular en la corva izquierda, y existe la posibilidad de que pierda el resto del año…Eso se produce en un momento de bate caliente y cuando el equipo de los Mets quiere meterse en pelea por el wild card pues hasta anoche habían ganado 11 de 12… El lunes, por cierto, Pete Alonso despachó su jonrón 35 y se acerca a los 40.. Hacia allá van también Christian Yelich, Body Bellinger y Mike Trout… El lanzador Adalberto Mejía fue colocado en asignación por los Cardenales de San Luis, la tercera vez que le ocurre este año.. Lo mismo habían hecho Minnesota y Los Angelinos, pero él no debe tomarlo a mal…Que tenga paciencia, que le ponga una sonrisa a todo eso y que trabaje por tiempos mejores…San Luis, de otro lado, llamó ayer a un pitcher dominicano joven. Se llama Junior Fernández y estaba en triple A… Está en beisbol desde el 2014 y esta temporada ha lanzado tres niveles: A, AA y triple A.. Tiene 22 años de edad y es relevo..En 61.1 innigns solo 37 hits y 75 ponches…Detroit subió a Dawell Lugo, que ha dado varios viajes ese año…. Mientras la directiva de las Aguilas está en el limbo, su departamento de prensa envía noticias todos los días..El l unes informaron un incremento en la venta de abonados, y ayer la compra de una pizarra gigante para el jardín central, que será “ la más moderna de Lidom”..Eso se llama producir algunas noticias positivas, para compensar lo otro…. Eve Jobs es una joven de 21 años, hija menor de Steve Jobs (f), fundador-creador de la APPle y del IPhone… Está compitiendo en Ecuestre de los Panamericanos…. Juander Santos ganó fácil su primera eliminatoria de los 400 metros, y su hermanito Luguelin va esta tarde… El chinito Wu aseguró bronce para Dominicana y hoy compite por la plata…La delegación dominicana tiene atletas de múltiples nacionalidades y razas, y eso es bueno. Ya somos un país “globalizado”..