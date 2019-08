Justin Verlander entre los grandes

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

Twitter: hectorj_cruz ???/ Facebook: hjcbeisbol@hotmail.com

Construír una carrera de inmortal no es tan fácil como mucha gente cree, y eso es válido para todos los deportes . No vale la suerte, hay que tener los dos talentos básicos: el físico y el mental. Y luego la dedicación, la disciplina y el respeto al trabajo.

Justin Verlander, lanzador derecho de los Astros de Houston, ha podido sobresalir porque reúne esos requisitos. Tiene 15 años en liga mayor, y su consistencia queda evidenciada en el hecho de que en 11 de esos años ha actuado en más de 200 innings. En 211 ganó el premio Cy Young con marca de 24-5 y 2.40.

Verlander tiene 36 años de edad, en promedio gana US$33 millones de dólares por año y está firmado por Houston hasta el 2021.

Pasó sus primeros 12 años con los Tigres de Detroit y allí vivió grandes momentos (2005-17). En 2017, en los negocios de mitad de campaña, los Tigres lo cambiaron a Houston y fue factor para que los Astros conquistaran su primera serie mundial vs. los Dodgers.

Este año, Verlander tiene marca de 15-4 y 2.68, y tiene una gran oportunidad de alcanzar las 20 victorias. Algo relevante son sus números de por vida: 219 victorias, 127 derrotas, efectividad de 3.35. Suma 2,916.2 innings, y su brazo sigue igualito en cuanto a potencia respecta. Ha permitido 2493 hits (7.7 por cada 9 innings), y 2912 ponches (9 por 9 entradas).

Otros datos relevantes de su carrera son: Ha actuado en tres series mundiales, las dos primeras derrotas con Detroit fuente a San Luis (2006) y San Francisco (2012), y la última una victoria ante los Dodgers (2017). Ha ganado una fortuna de US$226.5 millones, y va directo al Salón de la Fama. ¿Alguien lo duda?.

EL LIO: Se pospuso para el próximo lúnes la reunión convocada por el presidente de Lidom con la gente de las Aguilas. Eso significa que Vitelio Mejía tendrá más tiempo para abonar la tierra que pueda terminar en un entendimiento entre los grupos que lideran el Dr. Adriano Valdez y Juanchy Sánchez.

Es importante que ambos “bandos” piensen en que las Aguilas no les pertenece a ninguno, es un club patrimonio de los fanáticos, de Santiago , del Cibao y del país, y que ellos son pasajeros de medio término.Que suavicen sus posiciones y concilien sus intereses y sus sentimientos, que ahora mismo están muy “rudos”.

DE INTERES: Victor Estrella tomó su cuenta de instagram para anunciar que su retiro del tenis está cerca, luego de un próximo torneo Santo Domingo Open. Vitico tiene 5 eventos Panamericanos en su historia, y está consagrado como el tenista dominicano número uno de siempre. Un gran atleta, que pudo llegar a los primeros cincuenta del mundo luego de los 30 años.... Vladimir Guerrero Jr. ganó otra vez el premio de jugador de la semana luego de una gran explosión.En seis juegos tuvo promedio de .500, con 3 jonrones y 11 empujadas.. Eso le ha permitido subir su promedio a .279, y la gente empieza a convencerse de que tiene gran futuro. Tan solo debe cuidar su carrera...Dice Pedro Martínez que la pelota que se usa en MLB este año es distinta, está medio rara, y por eso se dan más jonrones.Eso no es nuevo, desde luego, pero si lo dice Pedro merece grandes titulares...Otra vez Robinson Canó va a lista de lesionados, luego de una semana bien caliente. En sus últimos juegos tenia de 15-9 y hace poco pegó tres jonrones en un partido.. Sus números de este año están en .252, 10 jonrones y 32 empujadas.. El 2019 está perdido para él, y debe enfocarse ya en su preparación para el 2020... Durante el próximo invierno mejor preparación y diversión limitada... El receptor Jonathan Lucroy fue dejado libre por los Angelinos de Los Angelos ..Christian Yelich pegó anoche su jonron 38, y esta misma semana podría llegar a los 40....Falleció ayer el entrenador de boxeo Juan José Anderson, (67 años), un hombre que dedicó toda su vida a esta disciplina.Anderson tenia algunos problemas de salud, y la madrugada del lunes le dio un infarto.. Paz a su alma..En Colombia falleció el ex boxeador Prudencio Cardona, quien fue campeón mundial mosca en 1982.. Tenia también 67 años y padecía de parkinson y alheizmer... En los deportes especiales de los Juegos Panamericanos está la gimnasia rítmica, una serie de exhibiciones y juegos que requieren mucho talento. Una joven de Estados Unidos, Evita Griskenas, ha alcanzado 4 medallas de oro “Cintas,Aros, Pelota y general Individual...Parecen eventos de “fiestas patronales”, pero siempre han estado presentes en juegos regionales y mundiales... Argentina finalmente se quedó con el oro del baloncesto hombres de los Panam..Y pensar que estuvieron a pocos segundos de perder de Dominicana y quedarse fuera de la semifinal... ¿Recuerdan el triple aquel de Luca Vildoza?.-.Dominicana no ganó nada, y todo porque no tienen un líder en la cancha....Hay otro chinito jugando ping pong por Dominicana.Se llama Jiaji Wu Shang, y está en los Panam... Seguro que aportará alguna medalla... Los dominicanos están compitiendo en 32 deportes en Lima..Chequeen bien cuáles deportes aportan algo y cuáles no.. Haga su propio inventario.