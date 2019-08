¿En qué situación están Medias Rojas?

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

Dice Alex Cora, manager de Boston, que confía plenamente en la recuperación del equipo y que estarán en play off en octubre. Eso no será tan fácil, aunque pudieran lograrlo con una mejoría notable.

Muchos parciales del equipo se quejan de que no añadieron personal de importancia durante la compra-venta del mes de julio. En cierta manera, tan solo faltó reforzar el pitcheo de relevo, porque en cuanto a la rotación y posiciones todo está cubierto.

Rotación: Rick Porcello, David Price,el recién llegado Andrew Cashner,r Chris Sale )(en un año malo), y el venezolano Eduardo Rodríguez, que ha sido la sorpresa ganadora con 13-4 y 4.13 de efectividad. El relevo sufrió mucho cuando los Medias Rojas dejaron ir a Craig Kimbrel pues no quisieron pagarle sus aspiraciones de agente libre. Se fueron por un Comité de Relevo y los resultados no han sido excelentes, para usar un término que define a un ganador.

Por posiciones: El designado es J.D. Martínez, en primera base Mitch Moreland, en segunda iniciarían con Brock Holt-Eduardo Núñez,uno se lesionó y el otro fue dejado libre y apareció el joven de triple A, Michael Chavis, que ha dejado ver su bate con .263-17-56. El short es la estrella Xander Bogaerts, y en tercera Rafael Devers, que ha sido el mejor bateador del club este año (.331-21-84). En los jardines Andy Benintendi, Jackie Bradley Jr., y en el derecho Mookie Betts,l MVP del año pasado…Algunos de ellos no han estado a la altura ofensiva del año pasado, pero eso es normal-Es decir, Boston no tenia nada que buscar ofensivamente, tampoco en la rotación, solo en el relevo.

Uno de sus problemas este año ha sido su pobre record en casa (27-28, hasta anoche), mientras en la ruta les ha ido bien con 32_22. En lo colectivo, su promedio está en .277, primer lugar de MLB, en carreras anotadas son primeros con 636, en jonrones 9no. lugar con 166, y en efectividad colectiva 4.70 para el puesto 20. ¿Cuál ha sido el problema? El pitcheo, desde luego, que no ha soportado .

Boston está a 10 juegos de los Yanquis, y creo bien difícil que se acerquen por ahí. En el wild card están a 5 juegos del primer lugar (Cleveland encabeza), y a 2.5 del segundo, que comparten Oakland y Tampa. Por ahí se pueden colar..

DE INTERES: Es propicio recordar que el coach de tercera base de los Medias Rojas es el dominicano Carlos Febles…En actividad temprana del jueves, Robinson Canó despachó su décimo jonrón, en la victoria de los Mets 4-0 sobre White Sox..Hubo excelente picheo de Zack Wheeler, con 7 entradas de 4 hits y 7 ponches..Eloy Jiménez pegó de 3-1 y tiene promedio de .233 . Eloy se ha ausentado de los titulares de la prensa hace un tiempo….Los tres boxeadores dominicanos que tenían finales anoche ganaron una y perdieron dos. Les tocaron tres cubanos y eso fue espectacular porque las peleas fueron corridas…El medallista de oro fue Rodrigo Marte de la Rosa…El favorito Leonel de los Santos se quedó con la plata… Dominicana sube a 4 de oro y en total 19 medallas…. La delegación deberá pasar de 30 sin muchos problemas, dejando atrás las 24 del año pasado..Ayer saludé a Luisin Mejía en la misa aniversario de Listin Diario..Luisin vino al país al sepelio de Nelly Doñe, y me dijo que se marcha hoy de nuevo a Lima…. Dominicana le regaló un partido de baloncesto hombres a Argentina ayer…Lo tenían en el bolsillo, pero no supieron retener la ventaja … Hace tiempo que Dominicana está jugando sin un líder en la cancha y eso se nota en los resultados negativos… Danny Salazar está de regreso con los Indios de Cleveland..Salazar perdió todo el 2018 y no había lanzado este año. Tiene 29 años de edad y todavía puede regresar..Su problema fue operación en codo derecho, con más de un año de rehabilitación… Cincinnati subió al jardinero Aristides Aquino, quien había debutado con el año el pasado año participando en un solo juego. Este año en Louisville, triple A, Aristides tenia 28 jonrones y 53 empujadas..Está en las menores desde 2011 sumando 124 jonrones, y en Lidom pertenece al Licey..