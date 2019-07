Loyola Open de Golf y Punta Blanca

Félix Olivo

Santo Domingo, RD

La temporada de torneos

El Loyola Open de Golf fue el único torneo local del fin de semana, pero también fue realizado el anuncio oficial del Invitacional Punta Blanca. Veamos:

Loyola Open de Golf: La pareja compuesta por Fabio Santoni y Carlos Haché ganó el “Loyola Open de Golf 2019” que se jugó en el Metro Country Club. Santoni y Haché obtuvieron el mejor score gross overall (63 golpes, -9). El mejor score neto overall lo ganaron Luis José Asílis y Michael Elmúdesi con 59 golpes (-13). La ceremonia inaugural fue celebrada en el putting green de Metro e incluyó el izamiento de las banderas nacional y del colegio, así como la ejecución de ambos himnos. Martin Gabirondo, presidente de Antiguos Alumnos Loyola, dijo que “hicimos este evento para recaudar fondos que garanticen continuar con la tanda nocturna del Loyola y para aglutinar los ex alumnos de nuestro colegio. Gracias a los jugadores y patrocinadores por su apoyo incondicional”. El evento fue dedicado a Juan Francisco Puello Herrera, quien realizó el saque de honor junto a Gabirondo.

Otros ganadores: Cat. A: Teófilo López y/Fernando Rodríguez (62)*, Carlos Azar/Ralph Canale (62)* y Roberto Wittkop/Rafael Brenes (63). Cat. B: José Zapata/Tomás Martínez (62)*, Juan Pablo Rozo/Pablo Munevar (62)*, y Ramón Hungría/Hafet Abreu (62)*. Cat. C: Oliver Pichardo/Francisco Grateraux (61), Dayan Paiewonski/Mario Gamundi (65), y Ricardo Álvarez/Héctor Bretón (66). En los premios especiales Mauricio Moreta ganó el drive mas preciso (hoyo 1), y Luis José Asílis el acercamiento a bandera (hoyo 11). Al finalizar el torneo fue entregado un cheque simbólico por valor de RD$605,000.00 al Padre Rector Jesuita Jorge Williams Hernández. El comité organizador estuvo compuesto por Fausto Conde, Enmanuel García, Amílcar Kalaf, José Luis Fabián, Martin Gabirondo, y Felix Olivo. El torneo, que fue avalado por FEDOGOLF bajo la dirección técnica de Tulio Luna, tuvo varias carpas comidas y bebidas en el campo, y culminó con un gran almuerzo de premiación y decenas de rifas en la terraza del club. (*) Desempate de tarjetas.

Punta Blanca: La XII edición del Torneo Invitacional de Punta Blanca Golf & Beach Club será celebrada del 13 al 15 de septiembre del 2019, este año dedicado a Rafael Villalona, pasado presidente de FEDOGOLF y gran propulsor del deporte. El anunció fue realizado en un almuerzo que contó con la presencia del Sr. Villalona, su esposa Rosa Nidia Vicente, ejecutivos de Punta Blanca y del comité organizador, Madeline Gómez, y un servidor. “Es para mi un altísimo honor haber sido seleccionado para este gran reconocimiento. Agradezco al Sr. Antonio Ramis y a la dirección del club por mi escogencia, así como a todo el que tuvo que ver para que nuestra gestión al frente en FEDOGOLF fuera exitosa. Continuaremos apoyando este gran deporte que tanto une la familia”, expresó Villalona.

En ediciones anteriores el torneo rindió homenaje a destacadas personalidades ligadas al mundo empresarial y del golf, como a Don Teodoro García Trabadelo (fundador de Punta Blanca), Don Homero Saviñón, Don Kalil Haché, Ing. Miguel Flaquer, Dr. Abel González (Cayo), Lic. Francisco Melo, Don Ernesto Izquierdo, Ing. Eusebio Núñez Malena, el MVP de MLB George Bell, y el Sr. José Zapata. El torneo se jugará bajo la modalidad Medal Play Individual (Stroke Play), con 4 categorías para caballeros: Cat. A (0-9), B (10-17), C (18-24), Senior (0-24), y damas (0-24). En los caballeros se premiará el mejor score bruto de cada categoría y tres netos, y en las damas los tres primeros lugares netos. Felicidades a Villalona. Súper merecido reconocimiento a su gran labor.