Pocos receptores entre dominicanos

El lector Amable Lantigua pregunta por qué existen tan pocos receptores dominicanos en Grandes Ligas. Yo le respondo que ahora mismo hay 4, y que posiblemente sea la mayor cantidad de criollos al mismo tiempo en las mayores. (Tal vez algún colega pueda confirmar).

Ellos son Gary Sánchez con los Yanquis, Pedro Severino con Baltimore, Francisco Mejía de San Diego y Wellington Castillo, de White Sox..No cuenta Carlos Santana, que era cátcher, pero hace tiempo dejó esa posición y se ha dedicado a la inicial.

Es tradición que pocos dominicanos brillen en la receptoría. El número uno de siempre, Tony Peña , encabeza esa lista y detrás hay un grupo que cito a continuación: Ronny Paulino, Miguel Olivo, Tony Eusebio, Alberto Castillo,Sandy Martínez, Luis Pujols,Wilin Rosario, Wilkin Castillo, y hasta Ovaldo Virgil jugó parcialmente la posición 2. Ser receptor en beisbol es un oficio que tiene pocos aspirantes, y eso sucede no solo en Dominicana. También en Estados Unidos y demás países.… El único que ha producido buena cantidad de estrellas, en forma permanente es Puerto Rico, con Ivan Rodríguez y Yadier Molina a la cabeza.

Gary tiene 26 años de edad, y está en su cuarta temporada con los Yanquis . Tiene salario de un año por US$670 mil, tuvo un 2018 limitado por lesiones y apareció en 89 juegos. Este año tiene mejor salud y presenta promedio de .229, 24 jonrones y 58 empujadas, aunque ha ído dos veces a lista de lesionados. Puede ser un cátcher a corto plazo porque debido a su buen bateo y sus deficiencias defensivas, lo pintan para otra posición, digamos primera base.

Wellington Castillo, de 32 años, está en los predios de las mayores desde 2010 y ahora es alterno con White Sox. Este año batea .180, 5 jonrones, 16 empujadas en 44 juegos. Está completando un pacto de 2 años por US$15.0 millones.

Francisco Mejía es un fino bateador de ambas manos que descolló en la organización de Cleveland. Es alterno de San Diego, tiene apenas 23 años y gana US&556 mil. Pudiera tener futuro, si recibe la oportunidad…Pedro Severino ha estado con Washington y ahora con Baltimore, y hace poco despachó 3 jonrones en un juego. Tiene 26 años de edad y pudiera colarse como cátcher a tiempo completo. Este año batea .276-19-29.

No es fácil ser receptor, y los jóvenes toman las otras opciones.

De INTERES: En el proceso de Julio 2 fueron firmados dos jóvenes receptores dominicanos, Ronnier Quintero , de los Cubs, por US$3.0 millones .. Y otro llamado Luis Mariñez, por los Atléticos de Oakland…Fernando Tatis Jr.. disparó su jonrón 19 y Manny Machado su 26, pero San Diego perdió de Baltimore 8 por 5 ayer… El promedio de Tatis Jr. está en .329 con 45 empujadas, Machado se queda en .278 y 67 impulsadas… Chris Davis, inicialista de Baltimore, disparó su número 8, pero ese señor es un desastre. Apenas batea para .181 con 27 empujadas, y me permito record su situación contractual: 7 años por US$161.0 millones, hasta el 2022..¿Es posible?... Otro caso espectacular es Miguel Cabrera, el venezolano de Detroit, quien el lunes produjo apenas su 6to. cuadrangular de la campaña con 40 impulsadas.. Miguel tiene 36 años de edad y está bajo contrato hasta el 2023 fruto de su pacto de 8 años por US$240 millones (2016-23)…Este señor, que irá a Cooperstown, tiene 2769 hits, 471 jonrones y 1675 empujadas…Está en su campaña 17…. Los Azulejos de Toronto tienen una hermosa chercha en el infield: en tercera está Vladimir Guerrero Jr., en el short el hijo de Dante Bichette y en segunda el hijo de Craig Biggio…Tres hijos de peloteros famosos (dos de ellos inmortales), y los tres han subido el mismo año….Los boricuas tienen “cuerda” porque una nativa de allí, Astrid Valiente, fue parte de la medalla de bronce de doble femenino para República Dominicana. Ella compitió junto a Aumí Guerra, hace tiempo se nacionalizó dominicana y tiene esposo dominicano. La familia vive en Chicago…Yuderkis Contreras se deja ver en las tranmisiones de los Panam en Digital 15..Ayer estuvo comentando las competencias de pesas, y eso es bueno..Tanto Crismery Santana como Verónica Saladían lograron medallas de plata…Ellas fueron medallistas de oro en los Pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe…El basket 3 x 3 se juega en una canchita y a un tiempo de 10 minutos… En el mundo se está cambiando todo, no solo en deportes., y me dicen que hasta el fisiculturismo está en Lima…¿Es el fin del mundo?..