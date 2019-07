Experiencias en el olimpismo

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

twitter: hectorj_cruz Facebook. hjcbeisbol@listindiario.com

Hubo un tiempo, en los inicios de mi carrera periodística, que viajaba mucho con las delegaciones nacionales porque tuve cargos esenciales. En principio ( 1975), cuando Roque Napoleón Muñoz (f) era presidente, fui secretario ejecutivo de la oficina del COD luego de los Docejuegos de 1974. Esa función la tuve por varios años, y me ofreció la oportunidad de introducirme al olimpismo. En los años siguientes fui director de prensa del COD hasta 1982 . Para esos días yo tenia otros intereses periodísticos y dejé el cargo.

Tuve, por ejemplo, mi primer viaje deportivo al extranjero pues fui director de prensa de la delegación que viajó a los VII Juegos Panamericanos de 1975 en México. Fue una buena actuación totalizando 1 medalla de plata y 7 de bronce..En las tres ediciones anteriores de los juegos el país se había en blanco. De estos juegos recuerdo que estuve en ring side presenciando una pelea de Sugar Ray Leonard contra el dominicano Jesús de la Rosa, quien perdió en una pelea preliminar. Leonard fue campeón de los juegos, y al año siguiente fue medallista de oro en los Olímpicos de Montreal dando nacimiento a una super estrella del boxeo profesional.

En los años siguientes asistí, también, como jefe de prensa a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Medellín, Colombia, compartiendo con mucha gente y deportistas de corazón. No solamente colegas de la crónica, también estuvo el fraterno Nini Cáffaro, un softbolista de siempre. En 1979 tuve iguales funciones en los Juegos Panamericanos de Puerto Rico con una delegación bien gruesa, que ganó 5 medallas de plata y 10 de bronce.

De esta experiencia recuerdo el partido de beisbol entre Estados Unidos y Dominicana. Al cierre del octavo estaba 0-0 con un duelo entre el zurdo Johnny Olivo y Tim Leary (futuro grandes ligas con los Mets). En ese instante del juego se produjo jonrón de dos carreras de Quique Cruz , y Dominicana venció 2 por 0. Luego perdería la disputa del oro con Cuba.

Cuando finalizó el juego un grupo estábamos en las gradas, nos tiramos desde encima del dogout (en el Roberto Clemente, creo), y al caer sobre el piso de madera tuve fractura en la muñeca izquierda y desde allí vine con un yeso. También traje mi primer televisor a color comprado por 20 dólares a la delegación USA, que vendió todas sus pertenencias.

De INTERES: Los Cardenales de San Luis alcanzaron a los Cachorros de Chicago y ambos clubes amanecen hoy con igual record de 55-47…Eso los tiene empate en el liderato de la División Central, mientras Milwaukee permanece en tercer puesto con 54-50, a 2 juegos..Ayer, San Luis superó a los Piratas 6 por 3 .. Paul Goldschmidt, inicialista de San Luis, disparó de jonrón y tiene 4 juegos corridos sacando bolas.. Goldschmidt tiene promedio de .253 con 22 jonrones, 53 empujadas, en su primera campaña con los Cardenales luego de ser adquirido de Arizona… Los Mets vencieron a San Diego 4-0 comandados por el estelar Jacob deGrom, quien tiró 7 innings de 4 hits, 9 ponchados… deGrom tiene marca de 6-7 y 2.86, y va por el mismo camino del año pasado en cuanto a ganados y perdidos (10-9, 1.70 y fue ganador del premio Cy Young)….Tyler White pasó a los Dodgers de Los Angeles, adquirido de los Astros de Houston que lo habían colocado para asignación… White tenia promedio de .225, 3 jonrones y 21 empujadas…El zurdo Blake Snell, de Tampa, recibió una operación artroscópica en su codo de lanzar y perderá cerca de unes..El está en un mal año (6-7, 4.28), luego de su brillante actuación del año pasado. Snell tuvo marca de 21-5 y 1.89, quedándose con el premio Cy Young de la Americana…. Brett Gardner, jardinero de los Yanquis, pasa a lista de inactivos por diez días con problemas en la rodilla izquierda. Eso significa que es otro regular de los Yanquis que sale de acción pues hace dos días le pasó a Gary Sánchez, y Giancarlo Stanton está viendo los juegos desde su hogar hace mucho tiempo… Se retira Troy Tulowitzki, quien estaba en nómina de los Yanquis, pero no podrá seguir actuando….El gana US$20 millones este año, pero Toronto paga US$19.4 y los Yanquis el resto..Toronto también le debera´pagar 14 millones por el 2020 y 4 millones por el 2021…Tulo, como le dicen, ha sumado US$163 millones en su carrera…En los números de por vida batea para .290, con 225 jonrones, 780 empujadas, 1391 hits…. El lío de l as Aguilas Cibaeñas se ha silenciado porque el presidente Dr. Adriano Valdez ha estado en Chile…. Una reunión que pretendía hacer Vitelio Mejía entre las partes en conflicto no pudo ser por dicho motivo…El diputado José La Luz (PLD-DN), dice que los agentes de tránsito de AMet gustan de acechar a los conductores para meterles multas … No se dedican a prevenir, como debe ser… Creo que el Diputado se queda corto, ese problema es mucho más grave pues esos jóvenes, hombres y mujeres, se comportan como puros Rambo… Son abusadores y agresivos..