Mendoza y los criollos más valiosos en series finales

Alex Rodríguez

rodriguezalexandro@yahoo.es / alex.rodriguez@listindiario.com

La extraordinaria labor rendida por Rigoberto Mendoza para dar el título a los Santeros de Aguada en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, hace recordar a otros jugadores dominicanos que han sido elegidos como Más Valioso en las finales de las ligas donde han reforzado.

Mendoza tuvo unos promedios de 21 puntos, 6.5 rebotes y 3.7 asistencias con 52 por ciento en lances de tres puntos, 61 por ciento en intentos de dos puntos y 100 por ciento desde la línea de personal.

Este mismo año con los Trotamundos de Carabobo que vencieron a Guaros de Lara en la final de la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela, Eloy Vargas fue seleccionado como el Jugador Más Valioso de la final al anotar 20 puntos con nueve rebotes en el partido final.

En el 2008, el ganador de ese premio en ese mismo país fue Jack Michael Martínez con los Cocodrilos de Caracas que se impusieron en seis partidos a los Gaiteros de Zulia. El “Big Jack” promedió 18.8 puntos, 11.8 rebotes y 3,3 asistencias. En el juego final se marchó con 23 unidades, ocho rebotes y siete asistencias.

También en el 2008, Jeff Greer fue el más destacado en el partido que dio al Nancy el campeonato de Francia al vencer al Roanne. Acabó el día con 29 puntos y 10 rebotes anotando seis de 10 lances de tres puntos.

Por otro lado, ayer la selección masculina Sub-17 inició con buen pie el Centrobasket en San Juan, Puerto Rico al superar 95-74 a Panamá contando con 31 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias Jean Montero. Alexis Matos acabó con 13 unidades, siete rebotes y cinco asistencias. Hoy se miden al equipo de México que ayer propinó un revés con marcador de 100-38 a Jamaica.

