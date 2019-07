¡Major season is over!

Félix Olivo

Por primera vez en décadas, el golf profesional ve terminar su temporada de torneos grandes en el mes de julio (majors). Tras el drástico cambio en el calendario regular del golf profesional, la temporada de “majors” vio su mas grande modificación con el PGA Championship jugándose en mayo (antes agosto), recortando un mes la temporada de majors, obligando a que todo el calendario del tour tuviera que ser rediseñado. Pero no sólo los 4 grandes se “apiñaron”. El denominado “quinto major”, The Players Championship, que por años se llevo a cabo en mayo, pasó a jugarse en marzo, haciendo que muchos jugadores tuvieran que dejar de “hibernar” y prepararse para un duro tren consecutivo de torneos importantes y a dos grandes compromisos a menos de un mes de distancia (Masters en abril). Se dice que el de este año es un calendario casi de prueba, pues nadie sabía cuales iban a ser los resultados. Hasta ahora han sido positivos, pero con la temporada de majors terminando casi un mes antes del inicio de los playoffs, y con un solo gran torneo a la vista (el WGC que se juega esta semana), quizás los ratings de televisión les jueguen una mala pasada a los organizadores. Eso esta por verse.

Otro aspecto a destacar es que este año los playoffs sólo contarán con tres eventos en lugar de los 4 acostumbrados (The Northern Trust, el BMW Championship (BMW no regresa como sponsor en 2020) y el gran cierre, The Tour Championship. ¿Ventajas de este movimiento? Creo que el Tour se gana un mes de tiempo y de mas torneos (ante la temporada terminaba a fin de septiembre y ahora acaba en agosto). Esto quiere decir que ese mes será rellenado con otros torneos que estoy seguro el tour esta negociando en este momento.

Recuerden que la TV manda. Ahora mismo el único evento anunciado en el calendario 2019- 2020 es la Presidents Cup que va en diciembre. Con razón unos años atrás el Tour decidió que TODOS los eventos otorgaban puntos para la FedEx Cup (recuerden que los puntos entraban en juego a partir de enero), así que me imagino que este movimiento viene gestándose hace años. De todas formas, el cierre de majors no pudo ser mas mágico, con un Shane Lowrie ganando en casa ante su público y su gente. Tras 68 años sin albergar el evento, Royal Portrush fue un digno rival, ayudado por el clima que es tan suyo como sus “pot bunkers” y sus costas.

Todavía en Irlanda sigue la resaca por el triunfo de un “gordito” con cara de bonachón que inscribió su nombre en el libro de la historia y en el Claret Jug.

Torneos nacionales: Por razones de espacio no ponemos los resultados de los torneos Golf View, Armada, y Padre-Hijo celebrados la semana pasada.

Los resultados están en www.fiebredegolf.com