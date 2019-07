Ramírez Pa”lante, Gary hacia atrás

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

@hectorj_cruz

El beisbol es distinto a casi todos los deportes. Por lo general, el atleta que es bueno tiene mucha consistencia y no enfrenta períodos largos pasando penurias. El beisbol no es así, un bateador puede pasar varios meses, inclusive una temporada completa, con una producción ofensiva en nada parecida a su estandar o a la anterior. Lo mismo sucede con los lanzadores.

José Ramírez, el pequeño infielder dominicano de Cleveland, llama la atención de todos. En 2018 tuvo una actuación explosiva con 39 jonrones, 105 empujadas, 38 dobles, 20 robos de bases, 110 anotadas y promedio de bateo en .270. Sin embargo, estuvo flojo en la segunda mitad del año pasado,. Veamos lo siguiente de Ramírez en promedio, jonrones y remolcadas:

AÑO 1RA. MITAD 2DA. MITAD

2018 .302 -29-79 .218-10-35

Puede notarse que se cayó bastante, y así se presentó en 2019. Esta primera mitad tuvo .217-7-35, y así ha variado por completo pues luego del juego de estrellas tiene .341-3-11. Esto sucede para un hombre que en el mes de abril de este año tuvo .181-2-9, pero durante este mes de julio lo hace para .317-5-17. La recuperación es notable.

Otros datos miscélaneos sobre Ramírez en la presente temporada:

En casa batea promedio de .275, pero en la ruta apenas .182…

.-El tiene contrato de 5 años por US$26.0 millones, así que gana en promedio unos US$5 millones por temporada (2017-21).

.-Sus números de este año (hasta anoche) dicen que batea para .232, 10 jonrones, 46 empujadas y sigue mejorando..¿Por qué se cayó’, cómo ha podido salir de ese hoyo? Son asuntos de orden técnico y mucho de sicología, que su personal podrá explicar.

EL RECEPTOR: Otro tema es Gary Sánchez, el receptor de los Yanquis. En 2018, Gary tuvo problemas de lesiones y solo actuó en 89 juegos, bajísimo promedio de .186, con 18 jonrones, 53 empujadas.

Arrancó muy bien este año. En abril pegó 8 jonrones, y llegó al juego de estrellas con 24 cuadrangulares y 57 empujadas. Su caída, sin embargo, ha sido tremenda en términos negativos. En julio batea de 49-6, promedio de .122, 1 hr, y 4 empujadas. ¿Qué le ha pasado?

Luego del juego de estrellas no ha dado de jonrón en 29 turnos, una sola empujada, y eso es grave para él y para cualquiera.. ¿Se recuperará? Posiblemente..

DE INTERES: Finalizó el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional coronándose el Club Barias … Es un club de VillaCon (antiguo Villa Consuelo), y tiene varios protagonistas… El gerente es el colega Alberto Rodríguez, un experto en basket, y tiene el apoyo del sector comercial y del diputado Gustavo Sánchez pues los políticos siempre recaudan buen dinero…Debo felicitar a los organizadores que recuperaron un gran terreno perdido pues la asistencia de público al final fue buena…A Fernando Teruel, José Ramón Peralta (cabeza del comité organizador), el entusiasta Alejandro Montás… Los funcionarios del Gobierno han tenido que bajar a la cancha porque las corporaciones internacionales que apoyaban la actividad deportiva ya no lo hacen…. El periódico Boston Globe hace gran ruido alrededor de David Ortiz, gente extorsionándolo , amigos apostando, y muchas cositas de esas feas que nadie quisiera tener en los alrededores..Y Big Papi todavía en el hospital…¿Qué dirá el equipo de Boston al final de todo esto?...Porque falta algo todavía…David tiene pacto de trabajo de por vida con Boston, para distintas funciones, pero especialmente por asuntos de su imagen… El lanzador Edwin Jackson fue dejado libre por Toronto hace poco y ayer firmó pacto con los Tigres de Detroit, con quienes ha jugado dos veces anteriormente.. Jackson impuso marca de jugar con 14 equipos, pero este no le vale…Derek Jeter encabeza el pelotón de nuevos candidatos para el Salón de la Fama el próximo año-… Ese va seguro, y del resto a ver quién se cuela…Sammy Sosa irá a su novena presencia, pero no tiene perspectivas de subir.. Solo puede permanecer diez años, y a futuro puede ser considerado por el Comité de Veteranos.. De NBA: Tim Duncan, antigua estrella, fue anunciado ayer como asistente del coach Greg Popovich, quien tiene 23 años al frente del equipo y ha logrado 5 campeonatos..Toda una leyenda… ¿Puede creerse, en estos tiempos de tanta presión?.-. Hunter Pence pudiera pasar a Tampa Bay en los próximos días..El equipo lo quiere a ver si puede ayudarlos a colarse vía wild card..

Vitico Estrella subió al puesto 413 esta semana en el ranking de la ATP… Es una “subida” sin regreso.. .