Ché García no negocia la defensa y dice hay que mejorar en todo

Alex Rodríguez

Santo Domingo, RD

El primer partido de la selección dominicana de baloncesto masculino bajo las órdenes de Néstor -Ché- García se saldó con una derrota ante Nigeria.

Pero el experimentado entrenador sabe perfectamente que de las derrotas se aprende.

“Nos falta muchísimo por trabajar. Hay que mejorar en todo. Hicimos algunas cosas bien por momentos. Este grupo quiere trabajar y somos muy exigentes. Estuvimos perdidos en algunos sistemas ofensivos por lo que hay que repetir y repetir. Terminamos luchando con un equipo muy grande que tiene mucho tiempo junto y se conoce”, dijo García tras el revés ante los nigerianos 85-81 en el primer partido de fogueo celebrado este sábado al mediodía en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

Muchos dos y tres

El coach argentino estuvo rotando los jugadores de las posiciones dos y tres -Brandone Francis, Luis David Montero, L.J. Figueroa, Marques Towns, Dagoberto Peña-. Sin embargo es el enfoque defensivo lo que no está en la mesa de negociaciones para el Ché García. “Permitir 85 puntos en el baloncesto internacional donde no te dan espacio es muchísimo. Pero en la defensa es donde no voy a negociar con ningún jugador”, añadió.

Advirtió que en la primera mitad hubo mucha ansiedad por parte del equipo dominicano que mezcla a jóvenes con veteranos que se juntan por primera vez, que hace 11 días se iniciaron las prácticas, pero que hace solo un par que se juntaron 10 jugadores y pudieron entrenar en cinco contra cinco.

“Me gustó la agresividad que mostraron, es un elemento en el que nos basamos por las condiciones atléticas que tenemos. Necesitamos más volumen, más movilidad, más rotación de balón, más coordinación. Vamos a observar el video del partido y trabajar en lo que tenemos que mejorar”, agregó García.

Dijo que Adris De León, quien en principio fue invitado, ya está entre los potenciales integrantes del equipo para los Juegos Panamericanos y que con relación a Víctor Liz y Rigoberto Mendoza -que disputaban la final en Puerto Rico- y Juan Miguel Suero -en la final del basket distrital- se les da seguimiento, pero no tendrían tiempo para aprender bien los sistemas si terminan sus compromisos en una fecha muy cercana al torneo internacional.

También tuvo palabras de elogio para Luis David Montero, quien “tapó mucho hoyos, tomó rebotes” y hasta jugó como armador cuando Adris y Gelvis (Solano) se metieron en problemas de faltas.

Esta noche.

El segundo choque frente a Nigeria está programado para este lunes a partir de las ocho de la noche.

Anotadores.

Adrís De León fue el mejor con 16 puntos y 5 asistencias el sábado. Marques Townes anotó 14.

Integraciones.

Se espera que en los próximos días de integren Víctor Liz, Rigoberto Mendoza y Juan Miguel Suero.