Los dominicanos hacia Cooperstown

Digamos que Puerto Rico tiene 5 peloteros en Cooperstown (Roberto Clemente, Peruchin Cepeda, Roberto Alomar, Iván Rodríguez y ahora Edgar Martínez). Los dominicanos son tres (Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero).. Dos panameños (Rod Carew y Mariano Rivera), el venezolano Luis Aparicio y el cubano Tany Pérez. Hay otros cubanos que fueron electos en honores especiales como miembros de las ligas negras.

Martínez, el boricua, es el primer especialista en ser electo como Designado, aunque a principios de su carrera en Seattle jugó la antesala. A ese propósito, es interesante ver sus números y logros en comparación con los de David Ortiz, quien fue DH casi el 100% de sus turnos. Veamos el siguiente cuadro:

RENGLON DAVID EDGAR

Años 20 18

Juegos 2408 2055

Turnos 8640 7213

Hits 2472 2247

Promedio .286 .312

Jonrones 541 309

Empujadas 1768 1261

OBP .380 .418

Es justo señalar que Martínez tuvo pocos logros adicionales (dos títulos de bateo), pero Ortiz tuvo muchos, incluyendo tres coronas de serie mundial, y eso es importante.

A FUTURO: ¿Quiénes quedan pendientes entre los dominicanos para ir a las boletas? El más reciente retirado es Adrian Beltré, quien abandonó el terreno el año pasado y será candidato para el 2024. Beltré no tendrá problemas pues disparó 3 mil hits y sus logros son muchos.

Big Papi se retiró en 2016 y asistirá a las boletas en 2022 una vez hayan transcurrido 5 años de su partida. ¿Cómo le irá a David? Se supone que cruzará fácil por sus hechos deportivos, y que en nada le afectará el presente episodio en que recibió un balazo en el confuso incidente en el ensanche Ozama que todavía lo mantiene en el hospital. A David le han hecho tres cirugías de tan serio que fue el asunto, y sigue en recuperación.

Alex Rodríguez también dejó el beisbol ese mismo año 2016, y ahí los números son enormes: 696 jonrones, 2086 empujadas, 3115 hits, 3 MVP y un montón de adicionales. También están dos hechos relevantes: en 2009 confesó (y lloró) en TV nacional que había consumido esteroides, y volvió a otro lío en el caso biógenesis de 2013. Le puso una demanda a MLB, y posteriormente fue suspendido todo el 2014. No terminó bien, y su imagen tampoco, aunque ahora se recupera con un trabajo de analista en TV. ¿Le darán los votos? Difícil, muy difícil.

DE INTERES: En la actividad del sábado, Manny Machado pegó su jonrón 200 de por vida ante los Cachorros. Si tiene su salud y cumple su contrato de diez años podría ser candidato a los 500 jonrones o algo más…si no hay lesiones… Ayer, los Padres ganaron 5 por 1 y el poder lo aportó Francisco Mejía, su cuarto de la temporada y como jugador alterno. Fernando Tatis jr. pegó de 4-2 con 3 empujadas, su promedio está en .324… San Diego no avanza en la división Oeste de la Nacional porque los Dodgers no descuidan su negocio. Vencieron a Miami 9 por 0 y barrieron el fin de semana..Walker Buehler tiró 7 entradas de 5 hits y 11 ponches, y su record es de 9-1 con 3.23… Max Muncy suma 26 jonrones, Joc Pederson 23… En ese grupo, los Gigantes de San Francisco han ganado 8 de 10 y este domingo vencieron a los Mets 3 por 2 en 12 entradas..Hubo jonrón decisivo de Mike Yastrzemski, niego de la antigua estrella de Boston…Amed Rosario disparó su jonrón 11 para los Mets….Los Rockies de Colorado salvaron su serie ante los Yanquis triunfando en el último partido 8 por 4… El venezolano Germán Márquez tiene 9-5 y está en una buena temporada.. Charlie Blackmon pegó de 5-3 con 4 impulsadas.. Los Yanquis perdieron, pero produjeron 3 jonrones por D.J. LeMahieu (14), Aaron Hicks (10) y Mike Touchman (6).. Los Yanquis tienen 64-34 y mantienen ventaja de 9 juegos sobre Tampa en el Este de la Americana…Boston fue blanqueado por los Orioles 5 por 0 con dos jonrones de Troy Mancini (21) y uno de Jonathan Villar (11)… Albert Pujols la sacó, suma 15 en la campaña y 648 de por vida, colocándose a 12 de los 660 de Willie Mays..Con dos meses y una semana pendientes puede darle caza este año… Mike Trout dio su 32 y sigue avanzando, mientras Los Angelinos vencieron a Seattle 9 por 3..Trout tiene 272 en su carrera, y ahora suma 79 empujadas… Cleveland mantiene su buen ritmo de juego, venció a Kansas City 5 por 4 y José Ramírez sigue siendo relevante…Ramírez disparó su décimo jonrón, y su promedio ha subido a .230, con 46 empujadas.. José ha pegado de hit en 12 de sus últimos 13 partidos, y en 24 de los últimos 29. También, en su último mes batea para .328….Desde el 4 de junio los Indios tienen 28-11, el mejor record de las mayores. Se colocan a 3 de Minnesota en el grupo Central Liga Americana…El lanzador Wily peralta fue colocado para asignación por los Reales de Kansas city…El pitcher zurdo Adalberto Mejía fue reclamado de la lista de waivers de Minnesota… Vladimir Guerrero Jr. pegó el sábado su primer jonrón de bases llenas… Lo dio ante su compatriota Gregory Soto, de Detroit…