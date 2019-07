Edgar Martínez, El 5to.de borinquen

Héctor J. Cruz

Roberto Clemente disparó 3 mil hits exactos, y el último fue al final de la temporada 1972. Ese invierno, 31 de diciembre, tomó un avión para llevar auxilio a los damnificados de un terremoto en Nicaragua, la nave se fue al mar saliendo del aeropuerto de San Juan y todos murieron. En 1973 el Salón de la Fama lo instaló en Cooperstown de forma especial.

En 1999, Orlando Cepeda ingresó al Salón de la Fama vía el Comité de Veteranos luego que los periodistas votantes lo habían rechazado durante 15 años. Cepeda fue un temido bateador para San Francisco y San Luis, siendo electo MVP de la Nacional en 1967 con los Cardenales. Remolcó 1365 y despachó 379 carreras. En 2011, Roberto Alomar, una estrella de la segunda base, fue electo al Salón de la Fama luego de una brillante carrera que le reportó 9 guantes de oro, 2724 hits, promedio de .300 y 1134 empujadas. Fue un virtuoso de la defensa. Fue electo con un 90% de los votos en su segundo año en las boletas.

En 2017 fue ingresado el receptor Iván Rodríguez con un 76% de los votos. Ivan fue el mejor receptor de su época, tal vez el mejor de todos los tiempos. Jugó en el período 1991-2011 para Texas (13 años), Detroit (5 años), Yanquis, Houston y Washington. Su defensa fue Premium ganando 13 guantes de oro, pero su ofensiva nunca estuvo detrás totalizando 2844 hits, promedio en .296, 311 jonrones y 1332 empujadas. Actualmente tiene 47 años de edad.

Edgar Martínez se convierte en el 5to.boricua en ser inmortalizado. Martínez tiene características especiales, aparte de sus números.

La mayor parte de su carrera fue DH (bateador designado), y es el primer designado en ser escogido para Cooperstown. A él le negaron el voto durante 9 años, y finalmente lo ingresaron este año con 84.5%. Su historia es interesante en los votos pues empezó con 36 % en 2010, y en 2014 andaba por 25%.

Martínez jugó sus 18 años con un solo club, Marineros de Seattle, y en la ciudad dicen que es más querido que Ken Grifey Jr. Fue líder bate en dos ocasiones, 1992 con .343 (como antesalista), y 1995 con .356 (como DH). Tres veces fue líder de OBP y en 4 ocasiones tomó más de 100 bases por bolas. Su promedio de por vida es de .312, con 309 jonrones, 1261 empujadas, 2247 hits. Nunca asistió a una serie mundial. Como DH participó en 1403 juegos, como tercera en 564.

El lanzador Hiram Bithorn debutó en Grandes Ligas el 15 de abril de 1941 y fue el primer boricua en jugar en Grandes Ligas. Luego de eso llegaron grandes estrellas a través de las décadas. Iván Rodríguez, Carlos Delegado, Juan Igor González, Carlos Beltrán,Bernie Williams, Juan Pizarro,Yadier Molina, Jorge Posada y otros tantos.

DE INTERES: Edgar Martínez nació en Nueva York, igual que otro de los mejores hombres boricuas, Bernie Williams… Dice el refrán que “no es cómo se empieza, lo importante es cómo se termina”.. El derecho Domingo Germán pudo comprobarlo ayer cuando los dos primeros bateadores de Tampa le dieron de jonrón (Austin Meadows y Yandy Diaz), y de repente el partido estaba 0-2. Inclusive, el tercer bateador recibió base por bolas, pero Germán pudo recuperarse y completó 6 entradas de 4 hits y 5 ponches… Los Yanquis ripostaron con cuadrangulares de Gio Urshela (el chico clave del equipo este año). Fue su noveno y también la sacó Aaron Hicks (9) para que los Yanquis ganaran 6 por 2…. Germán se coloca en 12-2 y 3.38 de efectividad, y se iguala con Lance Lynn, de Texas, como los más ganadores de la temporada… Boston no tuvo problemas contra Toronto en una blanqueada de 5-0 detrás del pitcheo deChris Sale, quien ponchó 12 en 6 entradas aceptando 2 hits… Sale tiene 4-9 y 4.05 , ha recuperado su confianza y espera una mejor segunda mitad…Rafael Devers mantiene su alta producción, pegó su jonron 19, tiene 73 empujadas y promedio en .325..El parido duró 2 horas y 50 minutos, asistencia en 35 mil y pico….Fernando Tatis Jr. despachó su jonrón 15 en la derrota de San Diego 3-4 vs. Marlins de Miami… Además,Tatis Jr. tiene promedio en .325…Es normal que San Diego tenga muchos dominicanos en la alineación y ayer estuvieron sus regulares Tatis Jr., Manny Machado, Manuel Margot (pegó doble y triple), y Franmil Reyes… Francisco Mejía fue bateador emergente, y el lanzador abridor fue Dinelson Lamet, con 4 innings de 6 hits y 3 carreras… James Harden-La Barba- tomó unos chelitos y lo invirtió en acciones del club Houston Dynamo, de la MLB, liga que viene creciendo en forma vertiginosa…Dicen que todos los huevos no se deben tener en la misma canasta porque si se cae se queda sin nada….