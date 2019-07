Mariano Rivera y los panameños

Héctor J. Cruz

Este domingo 21 tendrá lugar la instalación de nuevos inmortales en Cooperstown . Hay dos latinos, el panameño Mariano Rivera y el boricua Edgar Martínez, además de Mike Mussina y Roy Hallady , fenecido el año pasado en un accidente de aviación. El Comité de Veteranos había seleccionado al jardinero Harold Baines y al relevista Lee Smith.

Mariano se convirtió en el primer electo con el 100%, un acontecimiento que siempre se dudó sucedería. Pero ocurrió y la distinción cayó en manos de un latino. Antes de Mariano había otro panameño en Cooperstown, Rod Carew, uno de los más finos bateadores de todos los tiempos.

Crew fue una estrella del bateo, jugó en el período 1967-85 para Minnesota y California solamente. Siete veces fue campeón de bateo, tuvo 3053 hits de por vida y promedio de .328. Fue electo al Salón de la Fama en 1991 con el 90% de los votos. (En dinero, por cierto, ganó solamente US$ 5.7 en casi 20 años, y su mejor año fue 1985, su último con los Angelinos, obteniendo 875 mil dólares).

Mariano es otra historia. Se desarrolló entre 1995 -2013, y jugó solo para los Yanquis de Nueva York. Relevista premium, es el número uno de todos los tiempos con 652 salvamentos, efectividad 2.21. Además, tuvo record de ganados y perdidos en 82-60, pues de vez en cuando “le daban”..En postemporada fue un héroe de grandes kilates.. Participó en 7 series mundiales con los Yanquis, se quedó con 5 anillos de campeón, tuvo marca de 8-1 y 0.70 de efectividad, con 42 salvados adicionales.

¿Y sus proporciones, cómo fueron? Mariano tuvo 1283 innings, 998 hits, 1173 ponchados, y por cada 9 innings tuvo 7 hits y 8.2 ponches. Este sí ganó dinero (US$169.0 millones), y recibió los 425 votos de igual cantidad de votantes.

Panamá ha tenido alrededor de 60 peloteros en Grandes Ligas y muchos nombres son conocidos porque han jugado aquí: los pitchers Eduardo Acosta y Juan Berenguer, Héctor López, Roberto Kelly, Omar Moreno, Manny Sanguillén, Rennie Stennet, Sherman Obando, Carlos Ruiz, Manny Corpas. Ben Oglivie.

DE INTERES: Ayer hubo actividad temprana en las mayores.. Pete Alonso despachó su jonrón 31 en la victoria de los Mets 14-4 sobre Minnesota…Además, tiene 71 empujadas y también la sacó Amed Rosario, su décimo del año… Minnesota sorprendió ayer llamando al equipo mayor a Alejandro de Aza, quien estaba jugando en el equipo New Britain de la Liga Independiente Atlántica.. Alejandro tiene 35 años y jugó por última vez en las mayores en 1917 con los Nacionales de Washington (agotó 62 turnos con 12 hits, promedio en .194)… Antes de eso, estuvo en varios equipos desde el 2007 jugando para Florida,White Sox,Baltimore,Boston, Gigantes de San Francisco y los Mets… De por vida, en las mayores batea para .260 con 51 jonrones y 258 empujadas…. Fue jugador regular entre 2012-14 con White Sox y Baltimore… Actuando para las Abejas este año tenia 265 turnos, promedio en .347, 6 jonrones,. 42 empujadas…De Aza regresa porque se ha mantenido en beisbol……Christian Yelich pegó su jonrón 34 y Milwaukee superó a Atlanta 5 por 4… Josh Donaldson su número 22 y ha sido un tipo de buen rendimiento para los Bravos…El jardinero Ramón Laureano, de Oakland, sigue produciendo. Ayer pegó su Hr. 19, suma 52 impulsadas y su promedio es de .274…. Bill Clinton está en Punta Cana a pasar unos días de golf (para darle una ayudita a RD en el asunto de la mala propaganda externa por las muertes de turistas. ¿Verdad que sí? Clinton es viejo amigo de Frank Rainieri…. Las Aguilas quieren producir algunas noticias positivas y por eso informan que sus prácticas empezarán el 19 de septiembre, es decir dentro de dos meses….Eso es para paliar un poquito lo negativo de sus líos internos de estos momentos..¿O no es así?.,.. En la nota dice que el manager Omar López (venezolano) estará desde el inicio, y cita los nombres de los coaches. T.J. Peña en tercera, Felix Martínez, Tony Batista, Mendy Lopez y Luis Polonia…todos ex aguiluchos, y eso está muy bien…. Una de tenis: el ranking de esta semana tiene a José –Bebo-Hernández en el puesto 273, Roberto Cid 296 y Vitico Estrella 385…