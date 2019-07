Pulso del golf local

Félix Olivo

Santo Domingo, RD

Veamos un compendio de los principales eventos del golf local:

Golf Channel AM Tour RD: Cerrando nuestra temporada regular y con sólo un evento mas en la mira, el campo Dye Fore albergó la 6ta.

Parada del Golf Channel AM Tour RD. El torneo cierra la temporada regular del Tour, restando sólo la Gran Final que va 30 y 31 de agosto. En esas fechas realizaremos también un evento paralelo para jugadores no miembros del Tour, el cual denominamos ”Torneo Fiebre de Golf 2019”. Para info adicional, escríbenos a golfypunto@gmail.com. GANADORES: PALMER FLIGHT: Diego Pineda (77), Giancarlo Molinari (82), y Freddy Sierra (84)* / HOGAN FLIGHT: Teófilo Valera (85) y Amílcar Kalaf (86) / SARAZEN FLIGHT: Karen Cuevas (81) y Víctor de la Cruz (88) / JONES FLIGHT: Luis Miniño (86) y Modesto Díaz (92) / SNEAD FLIGHT: Walter Leoni (100) y José Randazzo (103)* / SENIOR HOGAN FLIGHT: Marcos Malespín (84) y Margarita Pardo (91). Importante destacar que nuevamente dos féminas hicieron podio en sus flights (Sarazen y Senior Hogan), lo cual habla muy bien del nivel de competencia de nuestras damas, y de la calidad de juego y competitividad que el Tour ha impreso en sus miembros.

Vistas del Pedregal: El gran proyecto que se construye a escasos kilómetros del centro de la ciudad va tomando forma rápidamente, con las obras avanzando a un ritmo exorbitante.

No sólo el campo de golf está super adelantado, sino que todas las estructuras de lo que será el nuevo country club del Gran Santo Domingo llevan un ritmo acelerado, y se proyecta su apertura para la primavera de 2020. Vale la pena darse una vuelta por allí y ver los planes de membresías familiares y corporativas. Este es el momento de hacerlo, pues a medida que el club avance el costo de inscripción será mayor. No dejen pasar esta gran oportunidad.

Torneo BM Cargo: Un gran suceso fue el lanzamiento de la séptima edición del evento en el que participarán 336 jugadores, y que este año va 15, 16 y 17 del próximo mes en el Corales Golf Course. El torneo contará con una actividad exclusiva para las damas, y tendrá una apretada agenda artística que incluye a Sergio Vargas, Eddy Herrera, Chiquito Team Band y The New York Band. Allá nos vemos.

ADOMPRETUR, Galardón Don Luis Augusto Caminero: Aunque pasó hace unos días, resalto esta gran premiación de la Asociación Dominicana de Prensa Turística que lleva el nombre del padre del periodismo especializado en turismo, Don Luis A. Caminero. Fue una noche llena de emociones y los premios me parecieron súper acertados. En lo que a golf respecta, el “Galardón Turismo de Golf” fue entregado al Grupo Puntacana por el gran suceso que fue el Corales Puntacana Resort and Club Championship, un evento del PGA Tour que fue pilar en términos de promoción turística para nuestro golf y para todo el país. Felicidades a Luis José Chávez, a la directiva de ADOMPRETUR, y al jurado elector de los premios por los grandes aciertos en la premiación, y también por institucionalizar el reconocimiento a los que ponen el turismo en alto.