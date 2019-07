Maravilla Alonso: ”Ha llegado la hora de ser campeón del mundo”

Yoel Adames F.

yadames2003@yahoo.com

Santo Domingo, RD

Ha sido un privilegiado del destino: actor, modelo de su propia línea de moda, presentador y uno de los jóvenes ‘influencers’ en el campo deportivo con mayores seguidores tanto en España como en los Estados Unidos.

Jonathan Alonso fue bautizado como “La Maravilla”, seudónimo que otros atletas de diversas disciplinas han llevado, pero ninguno con tanta aproximación como este chico que nació en Moca, pero luego empezó a sacar dos banderas en sus triunfos e incluso, le debe su crecimiento a España y por ello la representó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Cámaras y luces de dos grandes cadenas televisoras le persiguen, contratos que esperan sus próximos pasos para abultar los montos como figura de sus productos y ante todas estas responsabilidades, un hombre con los pies sobre la tierra se cuida de los errores y de que entre el humo del ego barato a su cabeza en el camino a su mayor deseo: coronarse campeón mundial.

“Soy un producto dominicano indiscutible, nunca he renunciado, pero como hombre agradecido le debo demasiado a España, allí crecí y fueron apareciendo las oportunidades que sirvieron para sostener todo esto. “El destino es tan extraño y muchas veces hermoso, que me ha tocado ir a mis orígenes, a la República Dominicana, donde nací, a convertirme campeón del mundo”, afirma Alonso por medio de las redes sociales.

Describe esta oportunidad como “su gran momento”, en el cual entrena como nunca antes para el show de “KO a las Drogas” el próximo 27 del presente mes en el Coliseo Carlos –Teo- Cruz, donde tendrá de frente al también invicto Alberto (La Avispa) Puello.

El pleito será el estelar y se ha programado a 12 asaltos con el título interino welter junior de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en juego, el cual nunca ha estado en la cintura de un dominicano en cualquiera de las versiones.

“Gracias Gilbertico; gracias a la empresa Shuan Boxing Promotions de Bélgica Peña, estaré eternamente agradecido. Seré el primer dominicano rey de las 140 libras y lo haré con mucho respeto y honor.

“Quiero agradecerle a Puello por darme la oportunidad y aceptar la pelea, reconozco que me enfrentaré a un buen rival, un gran peleador”, dijo Alonso, quien estuvo en la ciudad de New York dando los toques finales a sus entrenamientos y arribará al país muy pronto.

La ‘Avispa’ pica

El rival de turno de Alonso, otro joven privilegiado con amplios atributos boxísticos, el sanjuanero Alberto Puello tuvo palabras más directas hacia lo que será su encuentro.

“A mí no me engaña con sus palabritas; ese señor no es dominicano porque no habla como nosotros, no come lo que aquí se come, se fue a unos juegos olímpicos a representar a otra bandera y no a la de nosotros; por qué no vino a entrenar con tiempo ante su gente, para que los fa- náticos lo vean y le conozcan si se siente ser de aquí; no, se fue a Nueva York.

“En esta pelea la verdad es que solo hay un dominicano contra un extranjero y ya; no entiendo porque se está promocionando que el combate es entre dos dominicanos, pero ¡por Dios hay que decirle la verdad a la gente, ese hombre es español!.

“El verdadero dominicano soy yo, quien ha hecho su carrera aquí tanto como aficionado, representando mi bandera, como ahora en el profesionalismo y sigo subiendo al ring con mi bandera tricolor; ahora pregúntenle a él con cuál bandera sube siempre”, castigó Puello verbalmente previo al combate.

Puello, oriundo de la ciudad sureña d e San Juan de la Maguana, marcha inmaculado en su carrera con 16 combates, en los cuales ha noqueado a nueve; mientras que Alonso, de 28 años y quien reside en el principado de Asturias, España, también camina sin mácula en su carrera pagada con 18 triunfos, 7 antes del límite.

OPINION

Una pelea histórica y beneficiosa para RD

JOSÉ SÁNCHEZ

Escritor y comentarista de NY



• New York. Quienes vivimos aquí en la Metrópolis nos perdemos de muchas cosas buenas de nuestra patria, incluyendo del arroz con habichuela, aquí no sabe igual, del saludo sincero, del café que nos trae el vecino y de todas esas cosas dominicanas; y quienes nos gusta el boxeo, perdernos una pelea de título mundial celebrada en el Palacio de los Deportes o en Teo Cruz, eso no tiene perdón.

Yo que no podré viajar a mi país por asunto de trabajo no veré a Alberto -La Avispa- Puello contra Jonathan -La Maravilla- Alonso, parecen nombres de luchadores, pero será una de las grandes peleas en Dominicana porque son jóvenes y tienen hambre de triunfar... Ví aquí, en el Gleasson, a La Maravilla y es uno de los jóvenes más impresionantes que he visto junto al Carlos -Caballo- Bronco Adames; creo que derrotará a La Avispa, pero el perdedor seré yo que no los veré.