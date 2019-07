Tres dominicanos con jonrones en el JE

Tony Grullón

listindiario.com

En la historia de los Juegos de Estrellas, iniciados en 1933, se han celebrado 87 clásicos y disparado 192 jonrones, de los cuales 28 han salido de los bates de jugadores latinos y uno por un nacido en Japón, Ichiro Suzuki.

De los 28 vuelacercas de los hispanos, los dominicanos cuentan con 12 para encabezar la lista. Tres de estos quisqueyanos marcaron un hecho histórico para las naciones de habla hispana. En el evento efectuado el martes 13 de julio del 2004, Manny Ramírez, Alfonso Soriano y David Ortiz, de la Americana, dieron jonrones, los cuales fueron los únicos disparados por ambos conjuntos. Ramírez y Soriano los cristalizaron en la primera entrada y Ortiz lo produjo en el sexto acto.

La Americana ganó 9-4 y las 13 carreras que anotaron ambos equipos fueron remolcadas por jugadores hispanos, 11 de ellas fueron a manos de dominicanos y anotaron siete.

En este partido actuaron 56 jugadores, 22 fueron de origen hispano. Del grupo de los 28 jonrones de los latinos, los venezolano han sido responsables de seis y los cubanos cuentan con dos, estos conectados por Tany Pérez y Cookie Rojas, siendo el de Pérez el primero disparado por un hispano en estos clásico, el cual se produjo el martes 11 de julio de 1967 frente a Jim Catfish Hunter, en la entrada 15 para darle la victoria a la Nacional 2-1.

¿Sabía usted que el primer dominicano en conectar de hit en un Juego de Estrella fue Juan Marichal? El escribió la historia el martes 13 de julio de 1965 frente al pitcher Mudcat Grant en el segundo inning en el Metropolitan Stadium de Bloomington.

