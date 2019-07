¿Cuáles líderatos están seguros?

Héctor J. Cruz

Hectorj.cruz@listindiario.com

@hectorj_cruz

Me refiero, desde luego, a los lideratos colectivos, los equipos que a esta altura de la temporada de grandes Ligas pudieran tener un puesto en postemporada. En algunos casos el asunto no es tan difícil de pronosticar, en otros la situación está y se mantendrá cerrada por un buen rato. Veamos por cada Liga y División.

LIGA AMERICANAA. En el Este, los Yanquis consolidan su primer lugar con marca de 57-31 y tienen proyección para acercarse a los 100 triunfos. Si no llegan hasta allí pasarán de 95, y eso les asegura play off. Tampa sigue en segundo lugar a 6.5, tiene record de 52-39, y parece que pudieran pasar de 90 victorias otra vez..Y Boston, con 49-41, está a 9 del primer lugar, pero tienen el gran reto de alcanzar las 90 victorias, lo cual no será fácil. Su pésimo inicio les ha dificultado las cosas a los campeones del año pasado.

En la Central la sorpresa de Minnesota (56-33) se mantiene viva y siguen en primer lugar , con ventaja de 5 y medio sobre Cleveland, que ha revivido. Los Indios tienen 50-38, y naturalmente siguen con oportunidad de tiempo para disputar la División. White Sox no tiene chance, a 12.5 juegos.. En el Oeste, Houston domina con 57-33 y no le ha ído muy bien las últimas tres semanas. Eso ha permitido a Oakland acercarse a 7.5 juegos, con record de 50-41..Texas sigue con 48-42, pero está a 9 juegos, un poco lejos todavía.

LIGA NACIONAL: En el grupo Este se están reuniendo tres equipos, los tres que fueron dados de favoritos. Lidera Atlanta con 54-37, Washington 47-42 a 6 y Filadelfia 47-43 a 6 y medio. Los Mets casi se despiden con 40-50 a 13.5 juegos.

En la Central están todos muy unidos: los Cubs 47-43, Milwaukee 47-44 a 0.5, San Luis 44-44 a 2, Piratas 44-45 a 2.5 y Cincinnati 41-46, pero solo a 4.5..Finalmente, en el Oeste Dodgers con 60-32., Arizona a 13.5 sin chance, igual que San Diego con 45-45, a 14. Yo diría que pueden inscribirse en postemporada Yanquis, Houston y Dodgers, pero a los demás les espera una fuerte lucha para lograrlo. (lea más en listindiario.com).

DE INTERES: Vladimir Guerrero jr. se robó el espectáculo, mostró sus condiciones de poder, lo cual todavía no ha empezando en sus 2 meses con Toronto. Vladi está supuesto a ser jonronero de grandes Ligas, y todos pudieron ver la muestra de anoche… De paso, su demostración salvó el jonrón derby, pues había muchísima gente sin condiciones auténticas y estadísticas suficientes. Ausencias notables de este año fueron los nombres de Christian Yelich, Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Cody Bellinger, el mismo Edwin Encarnación, Manny Machado, Nolan Arenado, y me hubiese gustado ver a Joey Gallo y Franmil Reyes…Juan Marichal es el más grande nombre dominicano en los Juegos de Estrellas..En total 9 presentaciones, 18 innings, 1 carrera y efectividad de 0.50..Nadie lo puede hacer mejor…. Extraño el caso del venezolano Francisco Cervelli, que ha sido puesto en lista de conmoción cerebral en seis ocasiones. El último golpe recibido en la cabeza fue por un bate roto, y él ha decidido no continuar de receptor..Los Piratas dicen que estudian su caso, pero él ha jugado en varias posiciones del cuadro y los jardines.. Cervelli es gran amigo de Dominicana pues ha venido aquí un montón de veces.. Tiene 36 años de edad, asi que no le queda mucho arriba…. Hunter Pence, el hombre de Texas elegido al juego de estrellas, puso ayer un mensaje en redes hacia la fanaticada dominicana. No se cansa de agradecer su oportunidad aquí con los Toros del Este…. México ganó la Copa de Oro con un triunfo de 1-0 sobre Estados Unidos, y ya ustedes saben cómo está ese país…Vuelto loco de arriba abajo…