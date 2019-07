Llegó la pausa Juego de estrellas

Héctor J. Cruz

El calendario de Grandes Ligas tiene 162 juegos, la mitad es 81, pero la pausa del Juego de Estrellas se hace un poquito más lejos. Ahora mismo, casi todos han celebrado su partido número 90 (9 por encima del par, diría la gente del golf). Así que desde anoche tienen lugar las festividades de esta pausa con el juego de Futuras Estrellas (anoche), el jonrón derby esta noche, y mañana el partido de las Estrellas de MLB. Luego vienen dos días de descanso, y la actividad se reanuda el viernes 12. Eso significa que para los jugadores que no estén involucrados en estas actividades el descanso será de 4 días, de lunes a jueves.

Anoche estuvieron en acción varios dominicanos en el nuevo formato de los jóvenes : Liga Nacional vs. Liga Americana. Los dos quisqueyanos de más ruido fueron el primer bate Wander Franco, short stop de Gigantes de San Francisco, , actualmente el prospecto número uno del beisbol … También el lanzador Deivi García, de los Yanquis, viene actuando en doble A con 81 ponches en 51 entradas (nativo de Bonao).

Esta noche va al jonrón derby con la participación de Vladimir Guerrero Jr., y Carlos Santana. Vladimir se enfrentaría a Christian Yelich,líder jonronero de las mayores con 31, pero este prefirió descansar alegando problemas en la espalda y su lugar será ocupado por Matt Chapman, de Oakland, quien suma 20 cuadrangulares.. En este nuevo formato hay enfrentamientos individuales y los perdedores de cada fase son eliminados. El ganador se lleva 1 millón de dólares, y hay un premio de 250 mil dólares para el fanático que adivine el ganador.

2DA. VEZ: como hay tantos jonrones en la presente temporada, tres alcanzaron la cifra de 30 antes del juego de estrellas, y esto sucede solo por segunda ocasión. Son ellos el propio Yelich, de Milwaukee, el novato Pete Alonso , de los Mets, y Cody Bellinger, de los Dodgers. Antes de eso, había sucedido en 1998 y ya ustedes saben quiénes lo hicieron: Sammy Sosa, Mark McGwire y Greg Vaugh, de San Diego. ¿Cómo terminaron? McGwire con 70, Sosa 66 y Vaughn 50.. Una nota especial que es Sammy disparó más de 60 en tres campañas, pero en ninguna fue líder. Quedó primero en el 2000, pero con 50 jonrones.

DE INTERES: Mike Trout sigue avanzando y ayer disparó dos jonrones más elevando su total a 28 (casi 30, un abusador).. Los Angelinos, sin embargo , perdieron 10-11 ante Houston y su record general está en 45-46, en negativo…El cubano Yuli Gurriel, de los Astros , despachó su 14 y Shohei Ohtani también su 14-…. Eloy Jiménez finaliza esta primera parte con promedio de .241, 16 jonrones y 38 empujadas, y promete mucho más para los Medias Blancas.. El equipo superó a los Cubs 3 por 1 y Jiménez despachó par de jonrones ante su organización original. Los Cubs lo cambiaron hace dos años en el negocio que llevó al lanzador colombiano José Quintana a sus filas… Robel García, de los Cubs, pegó su segundo jonrón y el cubano José Abreu su 21.. Alex Colomé obtuvo su salvado 20 con efectividad de 2.02 en un buen año para los Medias Blancas…El ganador fue Ivan Nova, ahora con 4-7 y 5.58….. Fernando Tatis Jr.. ha tenido una actuación de Estrella, pero no fue incluído en el All Star..Tatis pegó ayer sus cuadrangulares 13 y 14 de la temporada, en la victoria de San Diego 5 por 3 sobre los Dodgers..Tatis jr. tiene alto promedio de .327, con 33 impulsadas… Manuel Margot, de los Padres, despachó su 5to.jonrón…Los Dodgers siguen cómodos en el Oeste con ventaja de 13.5 juegos sobre Arizona, ahora en el segundo lugar… otro que deja ver su rostro es el jardinero central de Oakland Ramón Laureano, quien produjo su Hr. 16, tiene promedio de .265 y 47 remolques, además de su tremenda defensa. Oakland venció 7 a 4 y con su marca de 50-41 se coloca en el segundo lugar del Oeste Liga americana, a 7 partidos de Houston..-.Con Texas lanzó el fin de semana Pedro Payano, otro dominicano debutante en la presente temporada (771.)…Tiró solo una entrada, dio 1 base y de inmediato lo retornaron a las menores…Payano pertenece a los Toros del Este…. Boston barrió en tres partidos a Detroit, y poco a poco se mete en pelea. El triunfo de ayer fue 6 por 3 detrás del pitcher David Price (7-2 ) y su triunfo 150 de por vida…Boston ha ganado 4 seguidos …Los Yanquis dividieron 2-2 su serie de 4 vs.Tampa Rays… Lo de ayer finalizó 2 por 1, y los Yanquis se quedan con 57-31 , a 6.5 juegos por encima de Tampa (52-39)..Boston está a 9 del primer lugar… Max Scherzer también salió de roster de la Nacional y en su lugar colocaron a Sonny Gray…. Estados Unidos tuvo un domingo espectacular… En el día ganaron la Copa Mundial femenino de fútbol sobre Holanda , (en Lyon,Francia), y también la liga de Nacional de volibol mujeres en China…En horas de la noche disputaban la Copa de Oro de fútbol vs. México… Brasil se quedó con la Copa América, primera vez desde el 2012…Localmente, Pantoja pudo vencer al favorito Cibao FC en una decisión de penales..El sábado 13 empieza la segunda jornada, llamada Campeonato de Clausura,c on los mismos 11 clubes de la LDF… Las Reinas del Caribe participan en una copa Panam de volibol en Perú, y han ganado los dos primeros juegos…