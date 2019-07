Nombres de interés Juego Futuras Estrellas

Kevin Cabral

El Juego de las Futuras Estrellas de las Grandes Ligas se inició en 1999, y desde entonces se ha convertido en cita obligada de quienes queremos ver en acción a los prospectos más importantes del negocio.

Hoy echaremos un vistazo a unos cuantos nombres atractivos que participarán en el partido este domingo:

Wander Samuel Franco, SS

Como prospecto número uno del béisbol en este momento, el dominicano se ha convertido en un nombre conocido sin haber jugado un partido por encima de Clase A. Recientemente fue subido a la Liga de Florida y en sus primeros siete partidos bateaba .462/.531/.808. Con 18 años, el sobrino de los Hermanos Aybar es un bateador de ambas manos con poder de extrabase, manos tremendamente rápidas, habilidad para reconocer los lanzamientos y control de la zona de strike raras veces visto en un jugador tan joven. Como profesional, se ha ponchado en 39 ocasiones con 62 boletos en 577 apariciones. Un talento fuera de serie que sólo necesita repeticiones y avanzar en edad para establecerse en Grandes Ligas.

Luis Robert, OF

Luego de verse afectado por diversas lesiones en sus dos primeras temporadas de liga menor, el cubano está demostrando en 2019 que su contrato de firma de US$26 millones no fue descabellado. Con tremendos atributos físicos, Robert está bateando .348/.399/.611 con 15 cuadrangulares, 51 carreras remolcadas y 26 bases robadas con las sucursales Clase A y AA de los Medias Blancas de Chicago. Aunque todavía abanica con frecuencia y necesita mejorar su disciplina en el plato, la combinación de poder y velocidad es especial. No está lejos el día en que Robert se una a Eloy Jiménez en las esquinas del outfield de los Medias Blancas.

MacKenzie Gore, PZ

Abridor zurdo de los Padres de San Diego, Gore es el prospecto número tres de toda la industria.

Luego de ver su actuación interrumpida en 2017 y 2018 por problemas de ampollas, el joven de 20 años ha dominado la Liga de California Clase A en la actual temporada, con marca de 7-1, 1.02 en 15 aperturas, más una proporción de 12.5 ponches por cada nueve entradas. Con una bola rápida con movimiento tardío y un par de lanzamientos rompientes “plus”, además de un buen cambio de velocidad, Gore se perfila como el as del futuro en el prometedor equipo de los Padres.