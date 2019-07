Comisionado de MMA recibe solicitud de licencia de la promotora “Fighting Force” para operar en el país

Santo Domingo, RD

Con una fajina de documentos con calidades formales, el presidente de la empresa Fighting Force, Rodolfo Dauhajre, solicitó licencia de promotor de artes marciales mixtas a la Comisión de esa disciplina, con sede en el ministerio de Deportes

La documentación fue recibida por el presidente de la Comisión de Artes Marciales Mixtas, el periodista Yoel Adames, quien de inmediato informó que observará la documentación y que en los próximos días dará una respuesta a la petición.

La solicitud se produjo el lunes y al respecto el Comisionado mostró su satisfacción y adelantó que ese es el procedimiento que deben seguir los interesados en poseer una licencia para una empresa promotora de esta disciplina.

“Estamos muy esperanzados con este tipo de iniciativa, ya que se están dando los pasos correctos para que se cumpla con los reglamentos y exigencias establecidos local e internacionalmente”, explicó el Comisionado de las MMA.

Entre la documentación que Dauhajre le presentó al Comisionado se destaca el Registro Mercantil y el Acta de Inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes, así como una serie de actas que convierte esta marca en una compañía formal desde sus inicios.

Ante esta situación el empresario deportivo, Rodolfo Dauhajre, explicó que con la aceptación de promotor dará más vida a la disciplina de la MMA.

“Esperamos que en los próximos días el Comisionado nos dispense con la licencia, pues son varias las actividades que desarrollaremos este año y los que vienen”, acotó con beneplácito.

El Comisionado dijo que junto a los documentos legales se conjuga también el perfil del futuro promotor, tomando en cuenta su solvencia económica, pero tan importante como eso, “su solvencia moral”.

“Rodolfo es un joven ejemplar, hace dos años me envió una carta desde Boston y también me hizo llamadas telefónicas prometiéndome hacer ‘la mejor empresa de MMA del país’; vamos a depurar su perfil, como manda el reglamento, si aprueba no habrá problemas y obtendrá su licencia de promotor”, aseguró Adames.

Como una muestra de la capacidad de acción que posee la empresa Fighting Force, indicó que, “nosotros poseemos la mejor y la única jaula profesional del país, que cumple con todos los estándares internacionales, en forma de octágono”.

Añadió que su jaula fue diseñada y construida en los Estados Unidos por una compañía suplidora de la UFC, Bellator MMA, Titán FC, entre otras marcas mundiales.

Adelantó que de ser aceptado por la Comisión, ya tiene en carpeta la realización del primer programa de MMA que llamará “Fuerza Uno” y que estaría pautado para el 3 de agosto próximo en el pabellón de Esgrima del Centro Olímpico, que será habilitado para estos fines.

El futuro promotor de MMA es un destacado abogado en ejercicio en la República Dominicana, que realizó sus estudios de derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y una maestría en derecho americano con una concentración en negocios internacionales en Boston University, con trabajo en la prestigiosa firma de abogados en Boston, MA.