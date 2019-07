Golf, Cigar and Music, Campeonatos y Fin de Zafra

Félix Olivo

3er. Torneo Golf, Cigar and Music: Gran ambiente en la tercera edición del torneo que reúne tres grandes placeres: golf, música y buenos humos. El dúo Kjell Nord - Cecilia Rosado de Nord (-4 gross) es el gran campeón del torneo que se jugó en formato Scramble en Parejas. Desde temprano los jugadores vivieron una experiencia diferente, y tras los discursos de rigor, explicación de reglas y el saque de honor a cargo de nuestro (nunca había tenido ese privilegio, pero así lo quiso Iván Fernández), inició la acción entre los 104 jugadores participantes. Aparte de la pareja Nord, también resultaron ganadores: Categoría A: 1er. Lugar, Marlon Bonelly y Alexis Dumé (65)*, 2do. Johnny Morales y Leo Pérez (65)*, y 3er. Lugar, Marcos Malespín y Carlos Rodolí (66). Categoría B: 1er. Lugar, Ramón Hernández y Gustavo de Hostos (62)*, 2do. Ignacio Pérez y Luis Francis (62)*, y 3ero., José Nicasio y Jonathan Zapata (62)*. Categoría C: 1er. Lugar, Carlos Martínez y Carlos Flaquer (64), 2do. Sebastián Millán y Eddy Ureña (68)* y 3er. Lugar, René LeCaplain y Aurilys Mora (68)* Categoría Damas: 1er. Lugar, Mary Ledesma y Rhina Espaillat (66), 2do. Eneida Martínez y Martina Villegas (71)*, y 3er. Lugar, Elizabeth Pérez y Franchesca Páez (71)*. En los premios especiales, Leo Pérez se llevo el drive mas largo (hoyo 17), y Sebastián Millán el acercamiento a bandera en el hoyo 5. El evento fue organizado por Iván Fernández, presidente de Events & Projects EFEGE contando con nuestra dirección técnica, y tuvo el patrocinio de importantes empresas nacionales. La premiación se realizó en la casa club de La Estancia en una tarde musical amenizada por Pirou y Gustavo Rodríguez. ¡Hasta 2020! (*) Desempate por tarjeta.

Campeonatos del Caribe: Ayer arrancaron los Campeonatos Amateur de Golf del Caribe en The Links, Casa de Campo. Bahamas, Barbados, Islas Caimán, Jamaica, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Rep. Dom., se disputarán los honores del “major” del Caribe. Aunque ya el torneo no es ni sombra de lo que era por la apertura que hay a eventos mas exigentes, no deja de ser un evento excitante y de buen fogueo para los países involucrados. La inauguración fue le lunes y desde ayer iniciaron las acciones. Por los caballeros nos representan Juan Cayro Delgado (Yayo), Juan José Guerra, Ho Jin Kang, Rhadamés Peña, Rodrigo Sánchez y Enrique Valverde, y por las damas, Yae Eun Kim (Stephany), María Victoria Sánchez, Gabriela María Victoria, y Camila Yoo. ¡Suerte a todos!