Los Latinos en juego estrellas

Insisto en que también para el Juego de Estrellas muchas cosas han cambiado. Tiempo atrás, la elección a este clásico era un gran honor, hoy día para algunos se ha convertido en una especie de “molestia”. Incluso hacen el esfuerzo de asistir por compromisos con su contrato y también para no “ofender “ al sistema.

Lo otro es que en muchos casos la escogencia se hacía por “jerarquía”, por historia, y por eso muchas de las antiguas estrellas iban todos los años en forma automática. Bastaba con que fuera uno de los mejores. Ya eso de “automático” no existe, y por eso ahora se ve una gran variedad y muchos jóvenes de primer año que reciben el honor.

Llama mi atención la cantidad de latinos electos en esta oportunidad 2019, un total de 13, que representan el 20.3 % de los 64 participantes. ¿Es mucho, es poco? Luce una suma adecuada, pero pudieron haber sido más.

Por países, Dominicana domina con 6: Gary Sánchez, Carlos Santana, Jorge Polanco, Ketel Marte, y los pitchers Luis Castillo y Sandy Alcántara. Cinco de ellos son de la última generación,, y el más veterano es Santana, inicialista de Cleveland.

Los cubanos son 3 Aroldis Chapman, relevista de los Yanquis, José Abreu, inicialista de White Sox y Yasmani Grandal, cátcher de Milwaukee.. Los dos boricuas Javier Báez, segunda base de los Cubs y Francisco Lindor,( short reserva) de los Indios.. Los venezolanos son Ronald Acuña Jr, jardinero de Atlanta, y Wilson Contreras, cátcher de los Cachorros.

Fuera del juego de estrellas hay muchas estrellas latinas o buenos peloteros del momento: Gleyber Torres de los Yanquis, Miguel Cabrera de Detroit, Albert Pujols de Los Angelinos, el cubano Yasier Puig de Cincinnati, Robinson Canó, Yadier Molina, Nelson Cruz, Edwin Encarnación, Manny Machado (ni Bryce Harper, el otro de 300 millones), Marcell Ozuna, Juan Soto ,Franmil Reyes y otros tantos…. Añada usted nombres y analice el asunto.

SABERMETRIA: Ronny Rodríguez debe sentarse con alguien a analizar bien sus estadísticas. En 191 turnos este año con Detroit batea promedio en .217, tiene 7 jonrones y 24 empujadas. Pero, ha recibido solo 7 bases por bolas con 50 ponches, OBP de .256.. Estos últimos renglones dan poca contribución al equipo pues casi nunca está en base. A veces los jonrones son cuestionables pues habría que averiguar en qué circunstancia del juego ocurrieron. Detroit lo envió ayer a triple A y yo entiendo por qué..

DE INTERES: Otros dos latinos colocados para asignación en días recientes decidieron irse a triple A… Carlos González, venezolano de los Cubs, fue a Iwoa y Carlos Gómez, dominicano de los Mets, se fue a Syracuse..Ellos prefieren seguir en la organización a ver si los suben más adelante. Son jóvenes con menos de 35 años y tienen espacio de recuperación…Llegó el día de los novatos dominicanos, y de acuerdo a los anuncios de las últimas semanas los montos por bonos serán enormes y establecerán records de siempre… Por ejemplo, el grupo de Ivan Noboa tiene un joven jardinero llamado Jayson Domínguez, batea a las dos manos ,muestra tremendo físico y herramientas superiores. Dicen que los Yanquis lo tienen hablado por más de 5 millones… Eso creará muchas ronchas en USA por sus planes de establecer el draft internacional…Todavía anoche no se había aclarado cómo y por qué murió el lanzador Tyler Skaggs, zurdo de los Angelinos de Los Angeles. El equipo iniciaba ayer una serie en Texas y Skggs fue hallado muerto en su cama de hotel…El tenia 4 años en la rotación del equipo, record general de 28-38, y este año tenia salud y marca de 7-7 y 4.29… ¿Qué le pasó?...El partido de anoche fue suspendido por tal motivo… Albert Pujols lanzó a las redes un video interesante. Pujols resalta las bondades del país para los turistas y pide mantener la confianza en República Dominicana….No sé el origen de la iniciativa, pero eso tendrán que hacerlo las autoridades con otras estrellas deportivas del presente conocidas en el mercado norteamericano y tal vez mundial..Por ejemplo el propio Al Horford, quien acaba de firmar un pacto de US$109 millones y 4 años con Filadelfia Sixers… Fue su segundo contrato con más de 100 millones pues su anterior con Boston fue de US$112 por 4 años. El último año del pacto no se materializó pues Horford rechazó la opción…Y aquí les dejo una pregunta : Este contrato con Filadelfia, saca a Horford del escenario del mundial de China con Dominicana? Digamos que antes él no estaba en eso, ahora mucho menos (creo yo)…Los Yanquis visitan el Citi Field esta noche en una nueva versión de la serie del subway…Esta fecha tiene a los Yanquis con record de 54-28 en el primer lugar de la División Este Liga Americana, y los Mets con 38-47, en el 4to puesto del grupo Este Liga Nacional…. Dice un reporte de Lidom que ayer hicieron una reunión los miembros del Comité de Relaciones Internacionales y el único tema fue la posibilidad de montar juegos de MlB en Santo Domingo el próximo año… Los miembros son Junior Noboa, Valentin Contreras, Vitelio Mejía, Chilote Llenas, Miguel Fernández y Domingo Pichardo. Dos de Lidom, uno de las Aguilas, tres del Licey y nadie de los otros equipos (al menos en el encuentro de ayer)..¿Qué pasará?..