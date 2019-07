Fallece el lanzador de los Angelinos, Tyler Skaggs

Los Angelinos de Los Ángeles anunciaron que el lanzador Tyler Skaggs falleció este lunes por la mañana a la edad de 27 años. El juego contra los Rangers de Texas fue cancelado, por decisión de Grandes Ligas.

El zurdo de los Angelinos acababa de lanzar el sábado por la noche contra los Atléticos de Oakland en el Angel Stadium y se encontraba acompañando al equipo en Texas, donde tenían pautado comenzar una serie de partidos.

Los detalles de su fallecimiento no han sido revelados todavía.

"Con gran tristeza informamos que Tyler Skaggs falleció en el día de hoy en Texas. Tyler ha sido, y siempre será, una parte importante de la familia de los Angelinos. Nuestros pensamientos y oraciones están con su esposa Carli y toda su familia durante este tiempo devastador", informó en una escueta nota el equipo.

El comisionado de Grandes Ligas, Robb Manfredd, también emitió un comunicado con el pesame a la familia del jugador y al equipo de Los Ángeles.

Skaggs fue la primera selección en el draft de 2009 de Los Angelinos. Hizo su debut en el año 2012 con las Diamantinas de Arizona para luego retornar a su casa, Los Angelinos de los Ángeles de Aneheim. En el año 2015 fue sometido a una operación Tommy John.

Grandes Ligas anunció que desplegará toda la ayuda necesaria tanto para la familia del jugador como para los compañeros de equipo de Skaggs.

En la temporada Skaggs llevaba registro de 7 victorias y 7 derrotas con 4.29 de efectividad en su primera temporada completa desde que su operación “Tommy Jhon”.

