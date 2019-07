Se va Luis Mercedes, Bateador y coach

Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

A la edad de 51 años falleció ayer Luis Mercedes. Fue uno de los buenos jugadores del beisbol invernal en un corto período, 1989-97., y también se dio un pequeño paseo por las mayores con Orioles de Baltimore y Gigantes de San Francisco. Aqui jugó casi toda carrera con las Estrellas Orientales, equipo del cual fue”gran capitán”, y una estadía de su último año con los Gigantes del Cibao (del Nordeste en ese 1997).

Luis era un enfermo de diabetes y se había afectado mucho en los últimos tiempos. Sus restos serán velados este martes en la ciudad Hato Mayor, aunque dice el registro del beisbol que nació en San Pedro de Macorís.

En su carrera fue un fino bateador. En 1991-92 ganó el liderato de la liga con .333, había sido Novato del Año , MVP y su promedio de por vida quedó en .289, 5 jonrones y 110 empujadas con 371 hits. En Grandes Ligas, jugó para Baltimore parcialmente en 1991-93 y luego un último año para los Gigantes de San Francisco.En 70 juegos bateó para .190.

Luego fue coach de bateo con Licey, y entrenaba un grupo de connotados jugadores de liga mayor en San Pedro, entre ellos Robinson Canó. Ayer, en su cuenta de twitter, Canó escribió así: “Se me fue mi loco, mi amigo, mi mentor, una persona a quien le debo gran parte de mi carrera”… Paz a su alma.

APLASTANDO: Llos yanquis de Nueva York han ganado 13 de sus últimos 15, 9 de los últimos 10 y 5 en línea. Fueron al estadio de Londres a dar par de pelas a los Medias Rojas , la primera 17-13, la segunda 12-8.En total anotaron 29 carreras por 21 del contrario. También, extendieron a 31 su cadena de juegos pegando de jonrón cuando parecía que este domingo no lo lograrían. Sin embargo, Didi Gregorius lo hizo en el 8vo. Inning y la historia sigue adelante.

.- Los Yanquis le sacan ventaja de 7 a Tampa, que está en segundo lugar en el Este de la Liga Americana, y 11 juegos a Boston, su gran rival de grupo. El Estadio de Londres tuvo 59 mil espectadores ayer, y todo corrió bien.. En el Reino Unido se gana bien, así que los fanáticos tenían dinero para pagar la cara taquilla de MlB. Los Yanquis se burlaron de Boston, allá también.Están 6-1 ahora.

DE INTERES: Boston dio tres jonrones en el primer inning del partido del domingo, en total 4 carreras. Pero eso fue borrado cuando los Yanquis hicieron 8 en el 7mo…Los cuadrangulares fueron a J.D. Martínez, Xander Boagerts y Christian Vásquez… D.J. LeMahieu tiene 6 juegos corridos de hits múltiples, toda una proeza..Además, elevó a 35 sus juegos de esa categoría este año (más de un hit), y encabeza las mayores, superando a Ketel Marte, de Arizona…Inscriba otros dos dominicanos para el juego de estrellas del 9 de julio en Cleveland..Son ellos los lanzadores Luis Castillo, de Cincinnnati, y Sandy Alcántara, de los Marlins.. Castillo tiene buena marca de 7-3 y 2.47, con 115 ponchados en 98.1 innings, tremenda proporción..Alcántara está con 4-7 y 3.86, pero en ocasiones ha lanzado buenos juegos..,Parece que no hallaron muchas opciones en los Marlins y por regla cada club debe tener un representante.. Como titulares estarán en la Americana Carlos Santana en la inicial, Gary Sánchez de receptor y Jorge Polanco en el short (Francisco Lindor es suplente,por si acaso)…. Carlos Gómez está para asignación por los Mets de Nueva York..Carlos tiene 33 años de edad , pero su rendimiento ha bajado mucho. Está en las mayores desde el 2007 jugando para 6 equipos…. De por vida tiene 145 jonrones.. …..Manny Machado pegó tres jonrones entre sábado y domingo y llega a 20… tTene 56 empujadas y promedio en .277… Fernando Tatis jr. pegó de 5-2, en la derrota de San Diego 3-5 vs. San Luis..Su promedio sube a .337…Max Scherzer ponchó 14 en la victoria de los Nacionales de Washington 2 por 1 sobre Detroit. Scherzer , con record de 8-5 y 2.43, tiró 8 entradas de 4 hits y una carrera.. . Tiene 170 ponches en 122.1 entradas, un abuso… El dominicano Gabriel Ynoa , de los Orioles, lanzó 5.1 innings de 6 hits y una carrera, pero fue el pitcher derrotado. Cleveland ganó 2 por 0, y la noticia es que Ynoa tiene 0-6 y 6.23 de efectividad….. Bryce Harper, de los Filis, tiene 15 jonrones y 59 empujadas, promedio e n .250. Ayer remolcó cuatro en el triunfo de su equipo 13-6 ante Miami…Jean Segura pegó de 4-3 y batea para .272…. Entonces,Al Horford se va a Filadelfia, muchos turpenes de la NBa cambian de equipo..Es que el ser humano por su mejoría hasta su casa deja…¿O no?