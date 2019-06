Argentina derrota a Venezuela y avanza a las semifinales

OSCAR GONZALEZ (EFE)

RIO DE JANEIRO

Un gol de Lautaro Martínez, en el minuto 10 y un error de Wuilker Faríñez, cuando mejor jugaba Venezuela, dieron a Argentina el pase a la semifinal de la Copa América, donde le espera Brasil.

La Albiceleste no faltará a su cita con los anfitriones, en una nueva edición del gran clásico sudamericano. Lo hace, tras dejar en el camino a una digna selección venezolana, que llegado el momento no encontró respuesta a la mayor solidez de un equipo argentino que sigue esperando a Leo Messi.

Curiosamente esa puede ser su mejor noticia, porque sin el concurso del capitán más que en jugadas aisladas ha sido capaz de alcanzar la penúltima instancia.

Con la lección aprendida del amistoso disputado en Madrid hace tres meses, Argentina no dio opción a los balones largos de la Vinotinto que tanto daño le hicieron en el Metropolitano, ganó fuerza con la entrada en el centro del campo de Marcos Acuña y vivió del momento de excitación de Lautaro Martínez.

El delantero de 21 años, que ha sobrevivido con nota a los vaivenes del Inter en su primera temporada en Europa, es en este momento el principal activo albiceleste.

Lautaro acabó en 10 minutos con el plan venezolano, cuando desvió de taco un remate de Agüero tras el tercer saque de esquina argentino, pero ya antes el propio "Kun" había obligado a emplearse a Wuilker Fariñez.

Sin poder recurrir a los balones largos, Venezuela no conectó en todo el primer tiempo con Salomón Rondón, tardó un cuarto de hora en llegar al área rival y nunca incomodó a Franco Armani, pero al menos alcanzó el descanso con una desventaja mínima. Lo suficiente para alimentar su esperanza.

Con más ambición tras el descanso, la Vinotinto comenzó a controlar el juego, Rafael Dudamel buscó mayor profundidad, con la entrada de Yeferson Soteldo y colocó a un mediocentro, Yangel Herrera, como central.

Con menos metros que recorrer, Darwin Machís comenzó a ser una pesadilla para Juan Foyth y Scaloni envió un mensaje desconcertante; sacó del campo a Lautaro -el mejor del partido- para reforzar la medular con Ángel di María,

Argentina reculó en busca de metros para Messi, pero también expuso el catálogo de desajustes que le hacen caminar a menudo por el filo, lo que le obligó a Armani a contener una acción clara de Ronald Hernández (m.67).

Sin embargo, las dudas argentinas y la esperanza de la Vinotinto cambiaron por un fallo. Un error de Wuilker Faríñez, al dejar en los pies de Giovani Lo Celso un disparo de Agüero, que envió de forma definitiva a Argentina a la semifinal, con un cuarto de hora de adelanto.

Porque la respuesta venezolana no pasó de voluntariosa y el equipo de Scaloni no necesitó mucho más para cerrar la victoria, para citarse con la Canarinha en Belo Horizonte, donde el pase a la final el próximo 2 de julio, se convierte en un duelo de dos gigantes llenos de dudas.