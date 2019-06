Carolina Cruz de Martínez

En la vida todos queremos sentirnos respetados, valorados y aceptados. Es una necesidad de todo ser humano independientemente de su estatus, raza, género y nivel.

En esa necesidad de recibir el trato debido muchos atletas confunden respeto con el conocido y coloquial “tumbapolvismo”. Muchos en su ingenuidad tienden a pensar que ‘tratándose de’ les buscan exonerar, chancear, dejar pasar y facilitar las cosas así no más. Es indiscutible que como atletas su plataforma predispone escenarios para una apertura mayor, pero eso no siempre significa que sea lo mejor.

Si los atletas no tienen cuidado acostumbrarán el oído a tratos que impliquen el ‘tratándose de’ como una norma y costumbre a la vez. Es fácil habituarse a que cuando uno llame aparezca una mesa, le abran un hueco en la más apretada agenda, lo reciban con poca tasa de rechazo y un comando sonría cuando se da cuenta quien va manejando. Ahora, todos esos escenarios pueden quedar enganchados a favores, accesos, promesas y compromisos que podrían resultar más caros, gravosos y de mayor agravio.

El simple hecho de que el nominee de un atleta afamado suene o esté involucrado activará el “tratándose de” lo cual generará expectativa y morbo a la vez.

La fama es solo buena si uno la administra y no viceversa.

Si los deportistas se deciden a aprender a utilizar el ‘tratándose de’ para acciones dirigidas y no solo para que los chanceen, será un aporte tremendo a sus figuras y al entorno también.

La autoridad de uno saber quién es consiste en utilizar las herramientas que se le han colocado en la mano con el propósito acertado. ‘Tratándose de’ es una ventaja maravillosa para ser responsable con quien uno es.

El atleta profesional goza de un acceso, influencia y receptividad que pocos profesionales pueden disfrutar. Por eso deben saberla usar.

“Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro”. 1 Corintios 10:23-24