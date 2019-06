Félix Olivo

Santo Domingo, RD

Era cuestión de tiempo para que Juan Cayro Delgado (Yayo) obtuviera su primer campeonato nacional, y, a pesar de no “puntear” en las dos primeras rondas, hizo un gran rebase y dominó la categoría máxima de la edición 2019 de los Campeonatos Nacionales celebrados por FEDOGOLF en el Teeth of the Dog. A Yayo le precede su gran actuación en el LAAC en enero pasado, y ahora estará en el equipo nacional que nos representará en los Campeonatos del Caribe (Hoerman Cup), torneo al que clasifica tras su triunfo. Felicito al resto de ganadores y a FEDOGOLF por el montaje del evento. Los resultados los pueden ver en nuestra web, www.fiebredegolf.com. También les traigo fotos de otros ganadores del fin de semana a nivel internacional. Fiebre de Golf ¡Salve, Juan Cayro! Yayo Delgado es el Campeón Nacional.