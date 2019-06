Asoprosado iniciará su torneo femenino

Santo Domingo, RD

La Asociación de Softbol de la Provincia Santo Domingo celebrará este jueves, a partir de lsa 9:30 de la mañana el certamen de softbol femenino, evento que estará dedicado a Jacinta Estevez, pre candidata a diputado por el Partido de la Liberación Dominicana.

La justa será efectuada en el estadio de la Familia, según lo anunció Leonardo Díaz, presidente de Asoprosado. En el evento participarán los equipos, las Atléticas de Herrera, Feminas de Bello Campo y Liebres de San Isidro. El equipo ganador recibirá la gran copa que estará en juego en el mismo. Díaz expresó que Asoprosado se esfuerza en integrar y masificar cada vez más el softbol femenino en Santo Domingo Este, y este es el tercer certamen que realiza durante el año.

Hace cerca de un mes se efectuó un certamen en que participaron 16 equipos femeninos en un certamen que duró un mes y donde las Indidas de la victoria alcanzaron la corona.

“ Los frutos se han venido observando cada día es mayor la cantidad de jóvenes que se integran a los equipos de softbol, desde los Alcarrizos hasta Boca Chica que es lo que corresponde nuestra juridicción”, señaló Díaz.

Southern Folly (4), el veteranísimo ejemplar de once años, se impuso en la carrera que dio inicio a la programación número 25 del año. Fue el tercer candidato.

El favorito Quite The Issue (1), que marchaba quinto al momento de cruzar la curva final, fue dejando rivales detrás hasta alcanzar a Isle Of Light (2) faltando 50 metros para ganar el segundo evento.