Félix Olivo

@FELIXOLIVO | @FIEBREDEGOLF

Hola Fiebruses. El titulo de este artículo es el twitt que Amy Bockerstette envió a Gary Woodland, inspirándolo durante todo el US Open. Veamos: Durante su ronda de práctica en el pasado Waste Management Championship, Woodland conoció a Amy en el hoyo 16 con quien jugaría el par 3 mas famoso del mundo como parte de la promoción del PGA Tour a los atletas paraolímpicos (Amy sufre de síndrome de Down). Resuelta, determinada y sin “apretarse”, Amy pegó una bola que fue al bunker. Woodland le dijo que la jugaría desde la arena a lo que Amy respondió “I got this” (la tengo), pegando un tiro a 12 pies de la bandera. De nuevo Woodland solicitó “potear”, pero de nuevo ella le dijo que lo haría, metiendo un putt para par que puso a vibrar miles de fans presentes, convirtiendo el video en el mas visto en la historia del PGA Tour. Ayer Amy y Gary se encontraron de nuevo en el programa Today de NBC renovando votos de amistad. Gary dijo que el público lo alentaba voceándole “you’ve got this” y que él mismo se repetía la frase “I got this” en la ronda del domingo que le dio la victoria. Salve Gary. Salve Amy. El mundo necesita mas personas como ustedes.

¡Mantengan la bola en el fairway!