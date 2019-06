Golf local e internacional

Félix Olivo

Santo Domingo, RD

Fin de semana matizado por la edición 119 del U.S. Open que quedo en manos de Gary Woodland ante la embestida de un Brooks Koepka que no cree en nadie, y que buscaba obtener su tercer abierto de forma consecutiva. Pero Gary tenía otros planes y se le metió en medio a todos, obteniendo el primer major de su carrera con -13. En el otro tour en competencia, el golf femenino celebró el Meijer LPGA Classic que quedó en manos de la canadiense Brooke Henderson obteniendo su novena victoria en el Tour, convirtiéndose en la golfista mas ganadora de Canada en toda su historia (hombre o mujer).

Golf Local. Cinco torneos en cartelera durante el fin de semana pasado: la 5ta. Parada Golf Channel AM Tour RD, Torneo Almuerzo de Negocios, Torneo Salesiano, AMCHAMDR Zona Norte y Torneo La Romana (The Links). Coloco las fotos de los dos que me llegaron, pero los resultados los pueden ver en www.fiebredegolf.com.