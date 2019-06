Tiffany Ortiz: "La condición de David fue actualizada como 'buena'"

La esposa del expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, dijo que su evolución ha sido "buena", después de varios días ingresado tras recibir una bala en un centro nocturno de Santo Domingo Este.

“Esta mañana, la condición de David fue mejorada a 'buena' por sus doctores y él continúa haciendo el proceso de recupreación en la Unidad de Cuidados Intensivos del Masachussets General Hospital”, dijo Tiffany Ortiz, a través de un comunidado dado a conocer por las Medias Rojas de Boston.

Tiffany también agradeció nueva vez a todos los que han brindado su apoyo tanto en República Dominicana como en Boston.

"El camino de David para una buena salud ha sido reforzado por muchas expresiones de amor que han llegado a nosotros de parte de todo el mundo. Su apoyo ha levantado tremendamente su espíritu durante este desafiante momento”, añadió.

El pelotero dominicano David Ortiz fue herido de bala la noche del domingo 9 de junio del presente año en el bar Dial, en Santo Domingo Este.

Por el caso hay catorce personas involucradas, según las investigaciones de las autoridades dominicanas. Incluso se ha informado que se ofreció la suma de RD$400,000 para cometer el atentado.

Mañana, las autoridades darán una rueda de prensa en la que darán todas las informaciones del caso, informaron esta mañana el director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, y el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

The #RedSox today issued the following statement on behalf of Tiffany Ortiz: pic.twitter.com/WRTQJD9KLq