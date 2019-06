Héctor J. Cruz

hectorj.cruz@listindiario.com

En décadas pasadas hubiese habido una protesta porque los Yanquis de Nueva York han adquirido a Edwin Encarnación. Se hubiese dicho que es un “abuso de poder”, en este caso abuso económico. Porque Edwin se sumará, en breves días, a parte de los más auténticos jonroneros de grandes ligas, Aaron Judge y Giancarlo Stanton, quienes fácilmente pueden combinar más de 90 cuadrangulares en una temporada de plena salud. (De hecho, en 2017 Stanton tuvo 59 y Judge 52, totalizando 111). Pero la salud lo decide todo, no la suerte: el año pasado esa cantidad bajó a 65 (38 para Stanton, 27 para Judge)..Y este año será peor pues ambos están en el mismo sendero pues no han podido jugar mucho. Stanton regresaría este martes, Judge lo haría a fines de mes.

El tema es que esos tres señores tienen el potencial de pegar 40 jonrones en un año de plena salud, y si añade a Gary Sánchez la cosa se pone mejor pues el receptor dominicano puede pasar de 30 jonrones por campaña,si tiene salud. En 2 semanas, los Yanquis tendrían a esos hombres y a Encarnación, posiblemente a D.J. LeMahieu en tercera, Didi Gregorius en el short, Gleyber Torres en segunda, Luke Voit en primera, y Aaaron Hicks en el central , sobrando Brett Gardner y todos los demás . ¿Ven por qué es un abuso de los Yanquis?

Encarnación va a su 5to. equipo pues ha jugado para Cincinnati, Toronto, Cleveland, Seattle y ahora los Yanquis, el club que todo jugador bueno quisiera jugar. El tiene este año 21 jonrones, líder de la Liga hasta ayer, y de por vida suma 401 . Tiene 36 años de edad, y finaliza un pacto de 3 años por US$60 millones firmado originalmente con los Indios. Será agente libre al final de la campaña.

RIO REVUELTO: El viernes las Aguilas no pudieron celebrar su asamblea porque el grupo que lidera Juanchy Sánchez (pues tiene sus aliados, aparte de ser el accionista mayoritario) decidió no asistir y el bloqueo fue efectivo, no hubo quorum. Eso lo hicieron pues no estaban preparados para acuerdos con el grupo del actual presidente Adriano Valdez (Chilote Llenas, Kilvio Hernández, Fabio Jorge, José Augusto Vega, etc.). Ahora viene una segunda convocatoria, dicen que en un plazo de 19 días, y de ahí podría surgir una solución.

Los líos, las rebatiñas y los enfrentamientos de grupos son normales en las Aguilas. ¿Verdad que sí?..

DE INTERES: Los Yanquis vencieron a White Sox 10 por 3 para dividir la serie de cuatro partidos… Solo dieron un jonrón, por Cameron Maybin, quien posiblemente se quede como 5to. Jardinero luego del regreso de Stanton y Judge.. Ya bajaron a Clint Frazier, quien batea bien, pero ocasiona problemas defensivos pues parece que no ve bien…. Este lunes 17 los Yanquis reciben a Tampa y se espera el debut de Encarnación, quien deberá ser su 4to. bate… Tampa superó 6-5 a Los Angelinos, y mejoran a 43-28., manteniéndose a medio juego de Nueva York en el Este de la Liga Americana… Boston está en racha, ha ganado 5 seguidos luego de barrer a Baltimore el fin de semana. El triunfo final fue de 8 por 6, Marco Hernández dio su primer jonrón del año, y Rafael Devers pegó uno de 458 pies.. Para Devers fue su número 11, tiene promedio en .306 y 45 empujadas, una gran campaña… Boston hizo 5 en el décimo, pero los Orioles ripostaron con 3, quedándose cortos.. Hanser Alberto, en la tercera base de los Orioles, pegó de 6-3 con 2 empujadas y batea para .310..,.Boston hizo 37 carreras en los 3 juegos…. Toronto le dio una pela de 12-0 a Houston y Lourdes Gurriel padre hizo el lance de la primera bola. El se reunió con sus dos hijos, Julieski (de Houston) y Lourdes jr,de Toronto. Este último despachó su 7mo. Jonrón , y fue un regalo adicional porque ayer se celebró el Día de los Padres en USA… Houston sigue dominando fácil con 48-24…. Trevor Bauer, de Cleveland, tiró un poco usual juego perfec to y los Indios superaron 8 por 0 a Detroit completando barrida.. Bauer , con 5-6, permitió 4 hits, 8 ponches, realizó 117 pitcheos…El partido duró 2.45 minutos y había 26 mil fanáticos en Cleveland…Nelson Cruz pegó su jonrón 13 y Miguel Sanó su 7mo., en la derrota de su club Minnesota ante Kansas 6-8… En la Nacional, Atlanta le dio pela de 15-1 a Filadelfia, su principal rival de la División Este Liga Nacional.. Ronald Acuña tuvo su jonrón 16 y suma 47 empujadas, camino de un excelente año, y Josh Donaldson su jonrón 12, sacando bolas por tercer día seguido..Atlanta tiene 42-30, Filadelfia 39-32…Ketel Marte sigue encendido, Pegó dos jonrones el sábado y otro ayer, tiene 20 y 50 impulsadas..¿Pueden creerlo?.... Washington venció a Arizona 15 por 5… Juan Then, involucrado en el pase de Encarnación a los Yanquis, es un pitcher RD nativo de San Francisco de Macorís…. Robinson Canó volvió a la acción luego de diez días inactivo..Los Mets perdieron de San Luis 4 por 3….El señor Karl Anthony Towns anda de paseo por China,.. y desde allá mandó un saludo especial a la selección dominicana de baloncesto..¿Volverá a China para el mundial de agosto?..