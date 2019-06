La triste tragedia del Big Papi

Héctor J. Cruz

Ahora es que se complica el marco del lamentable y triste atentado contra la vida de David Ortiz.Lo ocurrido el domingo por la noche en la terraza de un bar del ensanche Ozama ofrece las características de un atentado bien planificado por mucho tiempo.

Es fácil convencerse de los hechos cuando usted ve el último video disponible: el tirador viene desde la calle directo a David, a menos de un metro le dispara por la espalda y luego sale huyendo por la derecha, hacia la otra calle donde le esperan cómplices en carros y en motores.

La policía dijo que se pagaron 400 mil pesos, y la prensa USA hizo el cálculo y les dio 7,832 dólares, muy poco por una vida. (no intenten valorizar la vida humana por su importancia social pues ello sería una crueldad y una indecencia).

La policía dijo que eran cinco los participantes de la banda, pero ahora surge una versión y crece a 11. También el dinero se aumenta a 5 millones, para incrementar el chisme. El señor que condujo a David herido desde el Bar al centro médico de la Abraham Lincoln (Eliezer Salvador) se ha convertido en una celebridad. Es un “banquero”, dueño de una cadena de bancas de lotería llamadas Presidente Sport.

La sociedad y los medios exigen inmediatez a la Policía y la Procuraduría para que informen los dos elementos faltantes: el autor intelectual del atentado y, naturalmente, el motivo. Nadie les da mérito que apresaron a los autores en menos de 72 horas.

En las redes ya han resuelto ese caso un millón de veces. Han lanzado nombres de mujeres y nombres extraños a quienes ligan al acontecimiento y sus posibles motivos. Han creado un entramado enorme, en el cual se puede forjar una gran novela (y lo harán así en un futuro cercano). Dominicana ha sido invadida por periodistas de todos los medios USA y por agentes del FBI y la DEA..Aprovechan para investigar las muertes múltiples en los hoteles.

Mientras, David descansa en su habitación del Mass General Hhospital en Boston, con su familia, los ejecutivos del equipo, las autoridades USA.

Un lío de altos kilates, que pudo haber terminado la vida material de este ídolo del beisbol. La gente espera el final, a ver quién lo mandó a matar y por qué.. (O si fue un error, como dijo el tirador ayer???).

DE INTERES: Otros dos jonroneros siguen aumentando en la Liga Nacional. El inicialista Josh Bell, 19 con los Piratas y el antesalista Mike Mustakas 21 para Milwaukee..Ambos estarán en el juego de estrellas del próximo 9 de julio en Cleveland…Nelson Cruz sigue caliente y ayer disparó su número 12 en el triunfo de Minnesota 10 por 5 sobre Seattle.… El primera base de los Mellizos C. Cron tiene 15 y ha dado buen resultado. Fue firmado de la agencia libre… El derecho Fernando Romero, de Minnesota, fue llamado nuevamente por el equipo ….. Atlanta ha asumido el primer lugar de la División Este , y hasta anoche tenia distancia de juego y medio de Filadelfia. Atlanta, con 40-29, superó 6-5 a los Piratas en partido en que el colombiano Julio Teherán obtuvo su 5to.triunfo con 4 derrotas, pero buena efectividad de 2.92… Este viernes son las elecciones de las Aguilas y el panorama parece claro. Antier hable´con el Dr. Adriano Valdez , presidente actual, y me confirmó que irá por un segundo período..”Estoy seguro de que obtendré el voto mayoritario”, dijo… Del otro grupo, liderado por Juanchy Sánchez, se ha sabido poco. Juanchy me comentó que han estado haciendo reuniones,pero no quieren informar nada…Hoy se sabrá quien y cómo” pelará el plátano”…En el equipo de operaciones de beisbol del Licey vi el nombre de Audo Vicente de nuevo, es decir que el triple campeón de Lidom sigue en beis bol invernal. No lo contratan para manager, pero él sigue ahí…,Ahora, Licey tendrá un ex manager en tercera de coach, otro hablando de Sabermetría y un tercero, José Offerman, en la banca..…. Si el dirgente Pedro L ópez fracasa habrá de donde escoger, no hay que ir fuera a buscar.. Sin mencionar al gerente Junior Noboa, quien una vez se puso el uniforme (creo con Escogido)...¿Quién entiende este lío?..También está Rafael Mateo, quien viene de los predios de los campeones Estrellas Orientales, pero quien sale de allí ante la llegada de Manny Acta.. Mateo ha laborado para 5 de los seis equipos de Lidom, menos las Aguilas… lean esto: dice un reporte que Ryan Braun (Milwaukee) es el “judío” con más jonrones en Grandes Ligas con 333, superando a Hank Greenberg, quien tuvo 331… Braun nació en Mission Hills y Greenberg en Beverly Hills,estado de California… ¿Y qué es un judío?..Chequee eso, por favor..