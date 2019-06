Anuncian cuerpo de coaches que este año tendrá el Licey

Santo Domingo, RD

Noboa también reveló el cuerpo de coaches que estará bajo órdenes del dirigente Pedro López, de Puerto Rico en la venidera contienda y que incluye al dirigente de la última estación, el colombiano Luis Urueta, como coach de tercera base.

Anunció el retorno al equipo del exmanager Mike Guerrero como coach de banca, que lo ha ocupado varias veces; Joel Noboa, que el año anterior fue asistente del manager, vuelve como entrenador de bateo; con D’Angelo Jiménez como asistente; Manny Martínez sigue en primera base. Héctor De la Cruz, con varios años como coach de la antesala ahora pasa a entrenador defensivo.

El boricua David Rosario se mantendrá como coach de pitcheo por segundo año, Carlos Pérez, coach de bullpen y Fleming Báez de receptores.

El boricua David Rosario se mantendrá como coach de pitcheo por segundo año, Carlos Pérez, coach de bullpen y Fleming Báez de receptores. En el staff se mantienen los ex jardineros Silvestre Campusano, Timo Pérez y Luis Terrero, así como Vladimir Pérez, que asistirán a Raywillis Gómez, quien por segundo año es el manager de la Liga Paralela.