Los Tigres del Licey siguen igualitos

Hace varios años que Licey no tiene muchas variaciones en su estructura. Todos recordarán los últimos 3 años de amoríos con Manny Acta, que primero era manager y luego gerente, y en ese pasó más de un lustro.

La directiva tiene los mismos personajes hace mucho tiempo, es decir el grupo de “los hijos de los presidentes” o sus descendientes indirectos: Fernando Ravelo, Miguel Guerra, Miguel Angel Fernández, Jaime Alsina , Domingo Pichardo. Junior Noboa ha dado distintos viajes entre gerente, asesor y ahora retorna a la posición de gerente. Y el caso más curioso es del colombiano Luis Urueta, que fue manager, luego lo “ascendieron” a gerente, y ahora lo “descienden” al puesto de coach . ¿Cómo se entiende todo eso? Es una familia extraña “o especial”, en la cual se obtienen rangos, pero también se hacen descensos . También tienen un caso interesante en José Offerman, quien ha sido “manager emergente” en múltiples ocasiones, incluso ha ganado títulos, pero nunca le han dado el puesto ganado.

¿Eso es bueno o malo, qué dicen los resultados? Desde el 2008 a la fecha, Licey ha ganado la corona de ese año (2008-09) precisamente bajo la dirección de Offerman. Fueron campeones otra vez en 2013-14 con Offerman y en 2016-17 dirigidos por Audo Vicente. También, en 2015-16 perdieron la final del Escogido, en 2017-18 fueron a la final cayendo ante las Aguilas.

Es decir que en tan corto período de 11 años han obtenido3 coronas y han estado en otras dos finales. Eso tiene su valor pues mantiene la franquicia en una adecuada valoración.

Igualmente debo citar algunos de sus problemas más resonantes. En primer lugar, la aparatosa salida de Manny Acta del equipo hace 4 años (cuando se fue para las Aguilas), por una disposición interna de rebajar su contrato económico y eso ocurrió durante la presidencia de Miguel Angel Fernández. Fueron muchos los liceístas que protestaron y lamentaron esa partida.

Ahora tienen un lío judicial con más de 50 socios que han sido eliminados de la membresía, t que piden su reposición a la justicia ordinaria.

Noboa, de otro lado, se separó del puesto el invierno pasado alegando problemas de salud, aunque se mantuvo tras bambalinas como asesor. Previamente había disuelto un pre-acuerdo con los Toros del Este, el cual nunca se hizo oficial, pero ya estaba hablado.

Así que Licey está en eso de nuevo: muchos cambios, y buscando otra final.

DE INTERES: El jardinero Ramón Laureano pegó estacazo de cuatro vueltas ayer, un grand slam, remolcó cinco y Oakland superó a Tampa Bay 6 por 2. Laureano tiene 9 jonrones, promedio en .260 y 28 empujadas, y si usted une a eso su buena defensa sigue en progreso.. Tampa se coloca en 41-26, medio juego por debajo de los Yanquis en el Este de la Nacional… Oaklanda en 35-34… Boston jugó temprano y superó a Texas 4 por 3…. Pero, la noticia es que los Vigilantes tienen mejor marca (36-31) que los campeones de Boston (35-36) y no se supone que eso sería así…El zurdo Cole Hamels volvió a lanzar bien y condujo a los Cachorros a triunfo de 10-1 sobre Colorado. Hamels mejora en 6-2 y 2.98 de efectividad..Los Cubs, con 38-29, tienen un empate técnico con Milwaukee… El boricua Javier Báez pegó su jonrón 14 y se dirige a una temporada de 30…. Parece que la Federación Dominicana de beisbol tendrá que echar para atrás y dejar sin efecto la plataforma que había ejecutado el fenecido Tito Pereyra, ¿En qué consistió? Tito promovió un cambio de estatutos para que el Secretario General asumiera la presidencia, en ausencia del Presidente, en lugar del vicepresidente, que es lo normal. El Comité Olímpico emitió una determinación diciendo que no reconoce eso y que debe convocarse una asamblea, lo cual ocurrirá el próximo jueves… Es posible que José Canó (padre de Robinson) asuma la presidencia por el resto del período, a menos que la asamblea decida otra cosa… Núñez, un hombre serio y dedicado al deporte, no debe preocuparse por eso. Que se haga lo mejor en nombre del beisbol… Los socios “expulsados” del Licey tienen conferencia de prensa esta tarde a las 6 en un restaurant de Santo Domingo… Alex Cobb, pitcher de los Orioles, queda fuera de la campaña y tan solo pudo lanzar 3 partidos….Tuvo operación en la cadera… René Francisco vuelve a la oficina azul en calidad de asesor…El fue gerente de los Gigantes el pasado torneo, pero el equipo no quedó muy contento con él..Francisco ya ha sido asesor de los azules…Está en el país Erick Almonte, el presidente de la Federación de Peloteros.Vino a varios asuntos, incluso hablar sobre el juego de estrellas de la pelota invernal que no se celebra hace 3 años….. Perdió el volibol femenino en Sttugart, esta vez ante Holanda por 0-3.. Tienen 5-6 y este jueves enfrentan a Bélgica a las 11.30 A.M.