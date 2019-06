Video: Ambulancia y un equipo médico ya están en aeropuerto de Boston a la espera de que aterrice avión con David Ortiz

Una escolta policial estatal y una ambulancia ya están en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, a espera de que aterrice el avión ambulancia que esta tarde salió de República Dominicana con el astro del béisbol de Grandes Ligas, David Ortíz, quien anoche fue herido de bala durante un incidente en un centro de diversión.

Estaba previsto que la aeronave aterrizara pasadas las 10 de la noche en la referida terminal, donde también lo espera un equipo médico que le prestará asistencia.

Ortiz será atendido en el Mass General Hospital de esa ciudad, luego que fuera intervenido quirúrgicamente en la clínica Abel González, en República Dominicana.

“La ambulancia consigue una escolta de la Policía del Estado hasta la pista. Se espera que el avión privado que trae a David Ortiz aterrice en breve ... luego será trasladado al Mass General Hospital para recibir tratamiento”, publicó la reportera Mary Saladna, del canal WCVB Boston, en su cuenta de Twitter, donde también colgó varios videos del ambiente que se vive en el lugar. .

Un equipo médico del centro de salud también se encuentra allí para asistirle una vez que aterrice el avión.

Right Now: The ambulance gets a State Police escort to the tarmac. The private plane bringing back David Ortiz is expected to land shortly.. then he will be whisked to Mass General for treatment. #WCVB pic.twitter.com/780WKombIm

Right Now: the State Police Motorcycle escort has arrived at Logan.. the ambulance is on stand by.. awaiting the jet that is bringing David Ortiz back to Boston. Staffers at @MassGeneral are standing by. #WCVB pic.twitter.com/FqCSuwVNbj