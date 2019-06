Golovkin recupera la vía del nocaut ante Rolls y pide revancha con "Canelo"

EFE

Nueva York

El excampeón del mundo del peso mediano, el kazajo Gennady Golovkin, volvió a los cuadriláteros tras una ausencia de nueve meses y venció por nocaut en el cuarto asalto al canadiense Steve Rolls.

La pelea programada a 10 asaltos, que tuvo como escenario el Madison Square Garden, presentó una asistencia oficial de 12.357 espectadores, que confirmaron la atracción que sigue siendo Golovkin dentro del mundo del boxeo.

Al concluir la exhibición ante Rolls, Golovkin, excampeón del peso medio unificado, que perdió ante Saúl "Canelo" Álvarez, retó al púgil mexicano para protagonizar una segunda revancha este mismo año.

La pelea contra Rolls fue el debut de Golovkin junto a su nuevo entrenador Johnathon Banks después de separarse del mexicano estadounidense Abel Sánchez, con el que estuvo la mayoría de sus años como profesional.

También comenzó un contrato de seis peleas, tres años y nueve cifras con la transmisión deportiva DAZN, que firmó después de la finalización de su contrato con HBO y la salida de esa cadena del negocio de boxeo a fines del año pasado.

"Me siento genial. Como un nuevo bebé, completamente diferente porque volví al nocaut. Me encantan los nocauts y me encanta Nueva York. Fue una gran noche para todos", declaró Golovkin.

Desde el principio, Golovkin dominó a Rolls (19-1, 10 KOs), de 35 años, que se enfrentaba a su primer oponente de renombre y se mantuvo en algunos asaltos aunque al final no aguantó el duro castigo que le infligió el excampeón del mundo.

Golovkin (39-1-1, 35 KOs), de 37 años, con base en Santa Mónica, California, reiteró que todavía tiene boxeo que ofrecer y está listo para la gran revancha frente a Canelo Álvarez. EFE.