Vettel largará 1ro en el GP de Canadá

AP

MONTREAL

Sebastian Vettel impresionó con su última vuelta de la clasificación y se apoderó el sábado de la primera posición de largada para el Gran Premio de Canadá.

Lewis Hamilton, campeón vigente de la Fórmula Uno, parecía encaminado a la 86ta pole position de su carrera, con lo que hubiera extendido una marca, y a imponer un récord con siete en Montreal. Sin embargo, el alemán Vettel encontró velocidad adicional en la última parte de la clasificación.

Eufórico tras completar ese último recorrido, Vettel comenzó a cantar en la comunicación por la radio con los integrantes de su escudería. Poco después, el británico Hamilton se aproximó para felicitar al alemán, quien estaba visiblemente aliviado por mostrar finalmente sus mejores capacidades.

"Estoy lleno de adrenalina", dijo Vettel. "Las últimas semanas han sido difíciles para nosotros. El auto se sintió bien. Espero que podamos seguir así en la carrera".

Fue la 56ta posición de privilegio conquistada por Vettel en su carrera. No la conseguía desde julio, en el Gran Premio de su país. Pero durante aquella carrera, Vettel se estrelló bajo la lluvia, en momentos en que lideraba cómodamente.

Ello dio la victoria a Hamilton, quien comenzó a enfilarse hacia la coronación.

El sábado, en condiciones cálidas y soleadas, el cuatro veces monarca de la F1, fue 0,2 segundos más rápido que Hamilton y 0,7 segundos más veloz que Charles Leclerc, su compañero en Ferrari.

Fue apenas la segunda pole de Ferrari en siete clasificaciones de la temporada. La otra fue para Leclerc en Behréin.

"Felicitaciones a Seb, quien se merece esto. Ojalá que yo también tenga una mejor carrera desde mi posición mañana", comentó Leclerc.

Daniel Ricciardo, de Renault, se ubicó en el cuarto puesto, mientras que el quinto correspondió a Pierre Gasly, de Red Bull, y el sexto fue para Valtteri Bottas, de Mercedes, quien tuvo un mal desempeño en la última parte de la jornada.

Bottas derrapó y tuvo suerte de no impactar el muro de contención.

Ferrari busca su primera victoria tras seis carreras de la temporada. Vettel parece en una buena posición para conseguirla, un año después de obtener el triunfo, arrancando también desde el primer sitio.

Pero el alemán no ha obtenido un solo triunfo en 14 carreras. El último se remonta a agosto, en el Gran Premio de Bélgica.

Mercedes ha ganado todas las carreras de la campaña, cuatro con Hamilton, cinco veces campeón mundial, y dos con Bottas.

El Circuito Gilles Villeneuve de Montreal tiene largas rectas, lo que está favoreciendo la velocidad de los Ferrari.